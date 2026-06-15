Бавария достигла соглашения о трансфере звезды ПСВ Исмаэля Сайбари

·20·Спорт
Бавария достигла соглашения о трансфере звезды ПСВ Исмаэля Сайбари

Немецкая «Бавария» близка к осуществлению очередного крупного приобретения в летнее трансферное окно. Мюнхенцы достигли соглашения о переходе марокканского полузащитника ПСВ Эйндховен Исмаэля Сайбари. Ожидается, что сумма сделки составит 55 миллионов евро. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Goal.com, 25-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с немецким грандом. Этот трансфер станет рекордной продажей в истории ПСВ. До этого нидерландский клуб еще не продавал своих игроков за столь крупную сумму. Ожидается, что Сайбари подпишет с мюнхенской командой долгосрочный контракт до лета 2031 года.

Несмотря на то, что в данный момент футболист находится в расположении сборной Марокко, трансферный процесс продолжается без задержек. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, игрок пройдет медицинское обследование в США. Причина такой необычной ситуации заключается в том, что врач «Баварии» в настоящее время находится за океаном вместе со сборной Германии. Это позволит футболисту завершить все формальности, не прилетая в Мюнхен.

Исторические результаты и новый вызов

Исмаэль Сайбари привлек внимание многих европейских грандов своей игрой в Эредивизи в прошлом сезоне. В составе ПСВ он провел в общей сложности 142 официальных матча, забив 42 гола и отдав 29 результативных передач. Его результативная игра помогла команде трижды подряд стать чемпионом за последние три сезона.

Выступления футболиста за сборную также высоко оцениваются специалистами. Особенно его авторитет укрепил красивый гол в матче против сборной Бразилии, завершившемся со счетом 1:1. Руководство «Баварии» видит в марокканском таланте одного из будущих лидеров команды.

Своим мнением об этом трансфере поделился партнер Сайбари по сборной, выступающий ныне за «Штутгарт», Билал Эль-Ханнус. По его словам, Исмаэль обладает всеми качествами для игры в немецкой Бундеслиге, и переход игрока такого высокого уровня в большой клуб, как «Бавария», является справедливым шагом.

С помощью этого трансфера «Бавария» стремится еще больше усилить линию полузащиты. Ожидается, что Исмаэль Сайбари принесет разнообразие в игру команды не только в организации атак, но и своими креативными решениями. Все детали трансфера будут официально объявлены в ближайшие дни.

БаварияТрансферПСВИсмаэль СайбариФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Рубен Аморим возвращается на большую арену: португальский специалист договорился с «Миланом»Рубен Аморим возвращается на большую арену: португальский специалист договорился с «Миланом»Сегодня, 10:50Джуд Беллингем и Реал Мадрид: приход Жозе Моуринью станет испытанием для английской звездыДжуд Беллингем и Реал Мадрид: приход Жозе Моуринью станет испытанием для английской звездыСегодня, 10:20Гол на ЧМ принес футболисту Катара целое состояниеГол на ЧМ принес футболисту Катара целое состояниеСегодня, 09:49Реал Мадрид приобрел защитника Челси Марка Кукурелью за 52 миллиона фунтовРеал Мадрид приобрел защитника Челси Марка Кукурелью за 52 миллиона фунтовСегодня, 09:39Килиан Мбаппе пообещал изменить свою игру: новый план для ФранцииКилиан Мбаппе пообещал изменить свою игру: новый план для ФранцииСегодня, 09:19Реал Мадрид выбыл из гонки: Матеус Фернандес близок к переходу в Манчестер ЮнайтедРеал Мадрид выбыл из гонки: Матеус Фернандес близок к переходу в Манчестер ЮнайтедСегодня, 09:10
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Как оценили игру Абдукодир Хусанов в финале против Челси?
Как оценили игру Абдукодир Хусанов в финале против Челси?