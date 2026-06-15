Бавария достигла соглашения о трансфере звезды ПСВ Исмаэля Сайбари

Немецкая «Бавария» близка к осуществлению очередного крупного приобретения в летнее трансферное окно. Мюнхенцы достигли соглашения о переходе марокканского полузащитника ПСВ Эйндховен Исмаэля Сайбари. Ожидается, что сумма сделки составит 55 миллионов евро. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Goal.com, 25-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с немецким грандом. Этот трансфер станет рекордной продажей в истории ПСВ. До этого нидерландский клуб еще не продавал своих игроков за столь крупную сумму. Ожидается, что Сайбари подпишет с мюнхенской командой долгосрочный контракт до лета 2031 года.

Несмотря на то, что в данный момент футболист находится в расположении сборной Марокко, трансферный процесс продолжается без задержек. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, игрок пройдет медицинское обследование в США. Причина такой необычной ситуации заключается в том, что врач «Баварии» в настоящее время находится за океаном вместе со сборной Германии. Это позволит футболисту завершить все формальности, не прилетая в Мюнхен.

Исторические результаты и новый вызов

Исмаэль Сайбари привлек внимание многих европейских грандов своей игрой в Эредивизи в прошлом сезоне. В составе ПСВ он провел в общей сложности 142 официальных матча, забив 42 гола и отдав 29 результативных передач. Его результативная игра помогла команде трижды подряд стать чемпионом за последние три сезона.

Выступления футболиста за сборную также высоко оцениваются специалистами. Особенно его авторитет укрепил красивый гол в матче против сборной Бразилии, завершившемся со счетом 1:1. Руководство «Баварии» видит в марокканском таланте одного из будущих лидеров команды.

Своим мнением об этом трансфере поделился партнер Сайбари по сборной, выступающий ныне за «Штутгарт», Билал Эль-Ханнус. По его словам, Исмаэль обладает всеми качествами для игры в немецкой Бундеслиге, и переход игрока такого высокого уровня в большой клуб, как «Бавария», является справедливым шагом.

С помощью этого трансфера «Бавария» стремится еще больше усилить линию полузащиты. Ожидается, что Исмаэль Сайбари принесет разнообразие в игру команды не только в организации атак, но и своими креативными решениями. Все детали трансфера будут официально объявлены в ближайшие дни.