Джордан Хендерсон назвал критику в адрес Джуда Беллингема необоснованной

·20·Спорт
Джордан Хендерсон назвал критику в адрес Джуда Беллингема необоснованной

Опытный полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон отреагировал на негативный шум вокруг звезды «Реал Мадрида» Джуда Беллингема. Он подчеркнул, что критика в прессе в адрес молодого таланта далека от истины, и читать подобные статьи ему крайне тяжело. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По мнению Хендерсона, Джуд Беллингем является ключевой фигурой для успеха сборной Англии на чемпионате мира 2026 года. Как сообщает Goal.com, опытный футболист назвал Беллингема «Кс-фактором» команды и отметил, что его влияние ощущается не только на поле, но и в раздевалке.

Атмосфера в команде и лидерство

В последнее время в британских СМИ участились критические высказывания по поводу поведения и характера Беллингема на поле. Однако Хендерсон опроверг эти слухи, заявив, что Джуд — отличный товарищ по команде. «Я могу сказать о нем только положительное. Многое из того, что пишут в прессе — ложь. Особая энергия, которую он нам дает, делает команду сильнее», — говорит Хендерсон.

Примечательно, что сборная Англии под руководством Томаса Тухеля ведет серьезную подготовку к мундиалю в Северной Америке. Несмотря на то, что Беллингему всего 22 года, это будет четвертый крупный турнир в его карьере. Его опыт игры за такие клубы, как «Боруссия Дортмунд» и «Реал Мадрид», очень ценен для сборной.

Сочетание опыта и молодого задора

Вызов самого Хендерсона в сборную в 35 лет также вызвал много дискуссий. Но Беллингем встал на защиту ветерана, назвав его «клеем», который объединяет команду. Это свидетельствует о высоком уровне взаимного уважения и командного духа между игроками.

В настоящее время сборная Англии проводит тренировочные сборы в штате Флорида. Команда готовится к первому матчу группового этапа против Хорватии, который состоится в среду. Ожидается, что Беллингем выйдет в стартовом составе на позиции «десятки».

В заключение можно сказать, что шансы сборной Англии на чемпионате мира 2026 года во многом зависят от спортивной формы молодых звезд, таких как Беллингем, и стабильности внутри команды. Поддержка со стороны опытных игроков, таких как Хендерсон, помогает молодым футболистам не поддаваться давлению.

АнглияРеал МадридДжуд БеллингемДжордан ХендерсонЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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