В итальянской Серии А и европейском футболе произошла очередная крупная и неожиданная тренерская рокировка. Знаменитый специалист Маурицио Сарри, прославившийся своими тактическими революциями и атакующим стилем игры, официально подписал контракт с бергамской «Аталантой». После успешных переговоров с руководством клуба 67-летний мастер стратегии взял на себя управление командой. Опытный специалист сменил Раффаэле Палладино, который не смог обеспечить ожидаемые результаты во главе гранда из Бергамо.

Сезон Сарри в «Лацио» и финал Кубка Италии

В прошлом сезоне опытный тренер Маурицио Сарри возглавлял римский «Лацио», проведя серию напряженных матчей с представителями столицы. Под его руководством римляне приняли участие в 38 матчах Серии А, набрав 54 очка и завершив сезон на 9-й строчке турнирной таблицы.

Кроме того, Сарри с римским клубом проявил настоящий характер в Кубке Италии, добравшись до решающего финального этапа за главный трофей. Однако в крайне напряженном поединке против мощного миланского «Интера» римляне уступили со счетом 0:2, довольствовавшись серебряными медалями.

В следующей официальной аналитической спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с новым главным тренером «Аталанты» Маурицио Сарри и итоговыми показателями команд в прошлом сезоне:

Новый главный тренер команды Возраст специалиста Сменивший тренер Показатель «Лацио» в прошлом сезоне Показатель «Аталанты» в прошлом сезоне Главная цель на новый сезон Маурицио Сарри

(Мастер тактики) 67 лет Раффаэле Палладино 9-е место

(38 матчей, 54 очка, финалист Кубка) 7-е место

(38 матчей, 59 очков) Вхождение в топ-4 Серии А и еврокубки

Новая эра и грандиозные цели в Бергамо

В свою очередь, бергамская «Аталанта» также неплохо провела прошлый сезон внутреннего чемпионата. Бергамольцы провели 38 туров, сумев набрать в общей сложности 59 очков, и завершили Серию А на 7-й позиции, обеспечив себе путевку в еврокубки.

Теперь руководство клуба стремится под руководством опытного Маурицио Сарри вывести команду на еще более высокие вершины, занять место в первой четверке и серьезно побороться за путевку в Лигу чемпионов. Болельщики в Бергамо с нетерпением ждут возрождения знаменитого стиля Сарри — «Саррибол» (атакующий футбол, основанный на быстрых и коротких передачах).

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