Маурицио Сарри официально назначен главным тренером «Аталанты»

·21·Спорт
Маурицио Сарри официально назначен главным тренером «Аталанты»

В итальянской Серии А и европейском футболе произошла очередная крупная и неожиданная тренерская рокировка. Знаменитый специалист Маурицио Сарри, прославившийся своими тактическими революциями и атакующим стилем игры, официально подписал контракт с бергамской «Аталантой». После успешных переговоров с руководством клуба 67-летний мастер стратегии взял на себя управление командой. Опытный специалист сменил Раффаэле Палладино, который не смог обеспечить ожидаемые результаты во главе гранда из Бергамо.

Сезон Сарри в «Лацио» и финал Кубка Италии

В прошлом сезоне опытный тренер Маурицио Сарри возглавлял римский «Лацио», проведя серию напряженных матчей с представителями столицы. Под его руководством римляне приняли участие в 38 матчах Серии А, набрав 54 очка и завершив сезон на 9-й строчке турнирной таблицы.

Кроме того, Сарри с римским клубом проявил настоящий характер в Кубке Италии, добравшись до решающего финального этапа за главный трофей. Однако в крайне напряженном поединке против мощного миланского «Интера» римляне уступили со счетом 0:2, довольствовавшись серебряными медалями.

В следующей официальной аналитической спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с новым главным тренером «Аталанты» Маурицио Сарри и итоговыми показателями команд в прошлом сезоне:

Новый главный тренер команды

Возраст специалиста

Сменивший тренер

Показатель «Лацио» в прошлом сезоне

Показатель «Аталанты» в прошлом сезоне

Главная цель на новый сезон

Маурицио Сарри


(Мастер тактики)

67 лет

Раффаэле Палладино

9-е место


(38 матчей, 54 очка, финалист Кубка)

7-е место


(38 матчей, 59 очков)

Вхождение в топ-4 Серии А и еврокубки

Новая эра и грандиозные цели в Бергамо

В свою очередь, бергамская «Аталанта» также неплохо провела прошлый сезон внутреннего чемпионата. Бергамольцы провели 38 туров, сумев набрать в общей сложности 59 очков, и завершили Серию А на 7-й позиции, обеспечив себе путевку в еврокубки.

Теперь руководство клуба стремится под руководством опытного Маурицио Сарри вывести команду на еще более высокие вершины, занять место в первой четверке и серьезно побороться за путевку в Лигу чемпионов. Болельщики в Бергамо с нетерпением ждут возрождения знаменитого стиля Сарри — «Саррибол» (атакующий футбол, основанный на быстрых и коротких передачах).

Самые горячие трансферные новости Серии А, новые тактические ходы Маурицио Сарри в Бергамо, эксклюзивные репортажи из жизни «Аталанты» и самые надежные новости европейского футбола — следите за всем этим вместе с нами на страницах Замин!

Маурицио СарриАталантаЛациоИнтер Милан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сборная Бразилии приняла окончательное решение по Неймару: звездный нападающий пропустит групповой этапСборная Бразилии приняла окончательное решение по Неймару: звездный нападающий пропустит групповой этапСегодня, 16:53Маурицио Сарри возвращается в итальянский футбол: опытный специалист назначен главным тренером «Аталанты»Маурицио Сарри возвращается в итальянский футбол: опытный специалист назначен главным тренером «Аталанты»Сегодня, 16:11Главный тренер Туниса отправлен в отставку после разгромного пораженияГлавный тренер Туниса отправлен в отставку после разгромного пораженияСегодня, 15:38Гарри Кейн — мастер игры: защитник Хорватии высоко оценил капитана АнглииГарри Кейн — мастер игры: защитник Хорватии высоко оценил капитана АнглииСегодня, 15:35Объявлены стартовые составы сборных Испании и Кабо-ВердеОбъявлены стартовые составы сборных Испании и Кабо-ВердеСегодня, 15:33Жозе Моуринью возвращается в Реал Мадрид: Рауль Асенсио о новой эре командыЖозе Моуринью возвращается в Реал Мадрид: Рауль Асенсио о новой эре командыСегодня, 15:32
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана