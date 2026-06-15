Громкая сенсация на ЧМ: Испания не смогла обыграть дебютанта Кабо-Верде

·74·Спорт
Громкая сенсация на ЧМ: Испания не смогла обыграть дебютанта Кабо-Верде

Чемпионат мира 2026 года, проходящий на полях США, Канады и Мексики, представил свой первый неожиданный результат. Действующий чемпион Европы, сборная Испании, сыграла вничью (0:0) с дебютантом турнира — Кабо-Верде. Поединок, прошедший на стадионе в городе Аталанта, стал настоящим испытанием для подопечных Луиса де ла Фуэнте. Об этом сообщает Goal.com.

В течение матча явный фаворит, Испания, как и ожидалось, взял контроль над мячом, однако столкнулся с серьезными проблемами при завершении атак. По сообщению Goal.com, сборная Кабо-Верде, занимающая 64-е место в мировом рейтинге, оказала достойное сопротивление именитому сопернику благодаря организованной обороне и героизму вратаря. В частности, 40-летний голкипер Возинха стал героем матча, совершив несколько великолепных сейвов.

Проблемы в атаке и фактор Ламине Ямаля

Микель Оярсабаль, вышедший в составе Испании в качестве центрального нападающего, снова не смог проявить себя. Также Ферран Торрес упустил удобный шанс в первом тайме, оставив команду в сложном положении. В полузащите Педри не провел один из своих лучших матчей, из-за чего атакам не хватило креативности.

Чтобы изменить ситуацию, Луис де ла Фуэнте за 20 минут до конца игры выпустил на замену Ламине Ямаля. С выходом молодого таланта «Барселоны» темп игры заметно вырос, и увеличилось количество опасных моментов у штрафной площади соперника. Однако даже усилий Ямаля оказалось недостаточно, чтобы пробить плотную оборону Кабо-Верде.

В линии защиты Испания действовала относительно спокойно. Пау Кубарси и Эмерик Лапорт нейтрализовали редкие контратаки соперника. Тем не менее, неэффективность в атаке несколько осложнила положение чемпионов Европы в группе. Этот результат оценивается как исторический успех для Кабо-Верде.

Для футбольных болельщиков этот результат стал неожиданностью, так как сборная Испании считается одним из главных фаворитов турнира. Если в следующих турах Испания не усилит свою игру, вопрос выхода в плей-офф может оказаться под вопросом. Кабо-Верде же благодаря этой ничьей добыл свое первое очко на чемпионатах мира.

ИспанияКабо-ВердеЧемпионат мираЛамине ЯмальФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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