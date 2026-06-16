Энцо Фернандес мечтает занять место Лионеля Месси в сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины и клуба «Челси» Энцо Фернандес открыто заявил о своем намерении в будущем стать капитаном «Альбиселесте». Футболист, признанный лучшим молодым игроком чемпионата мира 2022 года, считает своей одной из главных целей унаследовать капитанскую повязку, которой сейчас владеет Лионель Месси. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По мере того как Лионель Месси приближается к завершающему этапу своей легендарной карьеры, дискуссии о том, кто возглавит действующих чемпионов мира в Буэнос-Айресе, становятся всё более интенсивными. В интервью изданию ГИВЭМЭСПОРТ Энцо Фернандес подчеркнул свою готовность к этой ответственной роли, отметив, что это было его детской мечтой.

Стремление к капитанству и решение Лионеля Скалони

«Лично я, конечно, мечтаю стать капитаном Аргентины. Но это решение зависит не от меня, всё решает тренерский штаб. Я не знаю, когда это произойдет, покажет время. Тем не менее, носить капитанскую повязку было бы для меня огромной честью», — говорит 23-летний полузащитник.

Несмотря на свои высокие амбиции, Энцо Фернандес не скрыл, что сейчас он счастлив играть в одной команде со звездой «Интер Майами» Лионелем Месси. Месси, выигравший с Аргентиной три крупных турнира с 2021 по 2024 год, по-прежнему остается главной движущей силой команды.

По словам молодого таланта, делить раздевалку с Лионелем Месси — это особая привилегия. «Он другой человек. Он величайший футболист всех времен. Он был моим кумиром с детства, и я всегда мечтал играть с ним вместе. Когда я впервые увидел его, он произвел на меня огромное впечатление», — добавил Фернандес.

Формирование лидерских качеств

Звездный час Энцо Фернандеса пришелся на чемпионат мира в Катаре. Футболист, начавший турнир в качестве запасного, быстро закрепился в основном составе и внес достойный вклад в чемпионство команды. С тех пор он демонстрирует свои лидерские качества не только в сборной, но и в лондонском «Челси».

Футболист отметил, что неустанно работает над развитием своей игры и проявлением капитанских качеств на поле. По его мнению, опыт на клубном уровне поможет ему взять на себя больше ответственности и в сборной. По данным Goal.com, Фернандес сейчас чувствует себя достаточно повзрослевшим лидером, способным вести команду за собой.

На данный момент капитанская повязка сборной Аргентины принадлежит Лионелю Месси, и ожидается, что он поведет команду на чемпионат мира 2026 года. Однако стремление таких молодых и талантливых игроков, как Энцо Фернандес, свидетельствует о том, что будущее «Альбиселесте» в надежных руках.