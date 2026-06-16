Ламин Ямаль не оправдал ожиданий: братья из Кабо-Верде раскрыли секреты игры против Испании

Неожиданная ничья между сборными Испании и Кабо-Верде в рамках чемпионата мира вызвала большой резонанс в футбольном мире. В этом матче внимание многих было приковано к новой звезде «Барселоны» и испанского футбола Ламину Ямалю, однако хозяева поля сумели нейтрализовать все действия молодого таланта. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Братья Ларос и Дерой Дуарте, выступающие за сборную Кабо-Верде, в интервью ESPN поделились подробностями этого исторического матча. По их словам, хотя уровень и репутация Ламина Ямаля были ощутимы еще до его выхода на поле, защитники команды были морально готовы его остановить.

Аура и реальность на поле

«По крикам болельщиков и его ауре чувствуешь, что на поле выходит серьезный футболист», — говорит Дерой Дуарте. «Однако, как только он впервые коснулся мяча, наш левый защитник и вингер набросились на него. В тот момент мы поняли, что сегодня он ничего не сможет сделать».

Ламин Ямаль, вышедший на замену на последних 20 минутах встречи, не смог добавить остроты в атаки Испании. Организованная оборона и дисциплина команды Кабо-Верде полностью обезвредили линию нападения европейского гранда. Этот результат оценивается как ничья, равная победе для дебютантов турнира.

Для братьев Дуарте эта игра была не только спортивным достижением, но и вопросом семейной гордости. Ларос начал матч в основном составе и спустя час уступил свое место брату. «Это немного странная ситуация, на самом деле мы хотели быть на поле вместе, но мы переживаем друг за друга. Когда меня заменили, началось настоящее волнение», — добавил Ларос.

Признание мирового уровня

Несмотря на то, что им удалось остановить Ламина Ямаля, футболисты Кабо-Верде высоко оценили общий уровень соперника. Они отдельно отметили технику владения мячом и видение поля таких звезд, как Родри и Педри. «Когда кто-то неожиданно разворачивается или отдает великолепный пас, чувствуешь, что это настоящий мировой уровень», — говорят братья.

Этот результат стал незабываемым событием для народа Кабо-Верде и членов семей футболистов. После игры братья Дуарте отметили, что видели слезы на глазах своих родителей, и это стало для них главной наградой. Также легендарный вратарь команды Возинья не смог сдержать эмоций, сохранив ворота «сухими» в своем 90-м матче.

Этот успех Кабо-Верде вновь доказал, что даже маленькие государства могут достойно противостоять футбольным гигантам. После победы Германии над Кюрасао со счетом 7:1 многие предполагали, что Кабо-Верде ждет такая же участь, однако «Синие акулы» опровергли все прогнозы.