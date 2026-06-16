Не только Эрлинг Холанд: Норвегия может стать сюрпризом на чемпионате мира

Сборная Норвегии спустя 28-летний перерыв наконец возвращается на самую большую сцену футбольного мира — чемпионат мира. Хотя многие ассоциируют эту команду только с Эрлингом Холандом, скандинавы отправляются на турнир в Северной Америке не просто с одной звездой, а с сыгранным и сильным коллективом. Ожидается, что этот состав превратит Норвегию в главного «темную лошадку» соревнований. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Безусловно, Эрлинг Холанд останется главным оружием команды. Нападающий «Манчестер Сити» забил в каждом из восьми матчей квалификации, всего оформив 16 голов. Пять мячей в ворота Молдавии и три в матче с Израилем еще раз доказали, что он является одним из лучших бомбардиров планеты. Однако в современном футболе даже самый сильный форвард не может быть эффективен без качественных передач.

Молодые таланты и новая сила в атаке

В команде под руководством Стале Солбаккена достаточно умелых футболистов, способных помочь Холанду. В частности, на левом фланге действует 21-летний талант из «РБ Лейпциг» Антонио Нуса. Он крайне эффективен в обводке защитников и принятии неожиданных решений. В квалификации он непосредственно участвовал в шести голах и сыграл ключевую роль в крупных победах над Италией.

Кроме того, на скамейке запасных есть сильные исполнители. Среди них 22-летний Андреас Шельдеруп, который проявляет себя в «Бенфике» под руководством Жозе Моуринью. Во второй половине сезона он отметился в 10 голевых ситуациях в 14 матчах, а в январе в рамках Лиги чемпионов забил дубль в ворота «Реал Мадрид», продемонстрировав свой потенциал. Эксперты предрекают ему статус звезды мирового уровня в будущем.

Тактическая гибкость и опыт

Еще одним важным элементом линии атаки Норвегии является форвард «Атлетико Мадрид» Александр Сорлот. Хотя он центральный нападающий, в сборной его часто смещают на правый фланг. Этот футболист ростом 195 см при атаке уходит в центр, создавая вместе с Холандом двойную угрозу в штрафной площади соперника. Сорлот также отметился восемью результативными действиями в восьми матчах квалификации.

Согласно анализу Goal.com, даже если Норвегия окажется в «группе смерти», их шансы оцениваются высоко. Команда может создать проблемы любому сопернику не только за счет индивидуального мастерства Эрлинга Холанда, но и благодаря креативу на флангах и тактической дисциплине. Для скандинавов этот турнир — не просто возвращение, а возможность представить миру свое новое «золотое поколение».