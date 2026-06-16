Лионель Месси готов к старту ЧМ-2026 в составе Аргентины: Скалони рассказал о составе

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился радостной новостью для болельщиков команды перед стартом чемпионата мира 2026 года. Капитан и главная звезда команды Лионель Месси подошел к первому матчу турнира в полной готовности. Об этом тренер сообщил на пресс-конференции перед игрой против Алжира, занявшего место в группе J. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Травма колена Лионеля Месси, которая в последние недели вызывала беспокойство футбольной общественности, а также проблемы с нападающим Хулианом Альваресом и вратарем Эмилиано Мартинесом остались в прошлом. По словам Скалони, звезда «Интер Майами» и другие ведущие футболисты успешно прошли медицинский осмотр и готовы выйти на поле.

Лидеры вернулись в строй

Согласно данным из лагеря национальной сборной, боли в лодыжке Хулиана Альвареса полностью исчезли, а Эмилиано Мартинес восстановился после травмы пальца. Лишь опытный защитник Николас Тальяфико остается под небольшим наблюдением, однако его общее состояние оценивается положительно.

"Все хотят видеть Лео Месси на поле. Он приводит в восторг не только аргентинцев, но и весь мир. Лионель всегда имел для нас монументальное значение, и сейчас эта значимость только возросла. Я вижу его в очень хорошей форме", — цитирует слова тренера издание Goal.com.

Также Скалони остановился на состоянии вратаря Эмилиано Мартинеса и нападающего Хулиана Альвареса: "Эмилиано готов к завтрашней игре. У Хулиана была проблема с лодыжкой, но процесс восстановления прошел на высшем уровне. Завтра он будет одним из наших вариантов для основного состава".

Давление и ожидания

Действующие чемпионы мира подошли к открывающему матчу турнира с серией из семи побед подряд. Несмотря на это, Скалони попытался оградить своих подопечных от излишнего давления. По его мнению, хотя первый матч важен, он не определяет судьбу турнира окончательно.

"Мы спокойны, потому что это всего лишь футбольный матч. Опыт прошлого чемпионата мира многому нас научил. Первый поединок не имеет фундаментального значения, на нем всё не заканчивается. Мы в хорошей форме и готовы показать достойную игру против сильного соперника", — добавил специалист.

Чрезвычайно высокая конкуренция в составе сборной Аргентины создает для тренера «приятные сложности». Скалони признал, что при условии здоровья всех футболистов выбор основного одиннадцятка дается непросто. Было отмечено, что общий настрой и физическое состояние команды достаточны для защиты чемпионского титула.