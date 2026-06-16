Моуринью хочет пригласить Рубена Диаша в защиту «Реал Мадрида»

·64·Спорт
Моуринью хочет пригласить Рубена Диаша в защиту «Реал Мадрида»

По мере приближения летнего трансферного окна в мире европейского футбола нарастает темп скрытой борьбы и громких планов между грандами. В частности, легендарный португальский специалист Жозе Моуринью, вернувшийся во второй раз к руководству мадридским «Реалом», твердо решил радикально реформировать состав команды и укрепить линию обороны. Одной из главных целей в летних трансферных планах знаменитого «Особенного» является Рубен Диаш, который в настоящее время выступает за «Манчестер Сити» и считается одним из сильнейших центральных защитников мира.

Новый оборонительный бастион Жозе Моуринью в Мадриде

Согласно самым горячим новостям от «The Athletic», одного из самых авторитетных и надежных спортивных изданий Великобритании, 29-летний талантливый португальский защитник официально включен в трансферный список руководства «сливочных». Главный тренер мадридцев Жозе Моуринью лично выступил с инициативой привести своего соотечественника в команду. Согласно стратегическому плану опытного специалиста, для того чтобы «Реал Мадрид» снова доминировал в Европе в новом сезоне, необходимо усилить линию защиты именно таким физически мощным и обладающим лидерскими качествами игроком, как Диаш.

По данным инсайдеров, руководство гранда АПЛ «Манчестер Сити» также не намерено удерживать португальскую звезду в команде любой ценой. Если из Мадрида поступит финансово достойное и выгодное предложение, «горожане» готовы не препятствовать трансферу Диаша. В настоящее время эксперты трансферного рынка оценивают потенциальную стоимость этого центрального защитника примерно в 55 миллионов евро окрестностях.

В следующей специальной таблице спортивного анализа вы можете подробнее ознакомиться с показателями Рубена Диаша в прошлом сезоне и деталями его возможного перехода в Мадрид:

Имя и возраст футболиста

Текущий официальный клуб и гражданство

Главный тренер, приглашающий его в Мадрид

Примерная стоимость на трансферном рынке

Статистика в чемпионате Англии за прошлый сезон

Отношение руководства клуба к трансферу

Рубен Диаш


(29 лет)

«Манчестер Сити»


(АПЛ Англии)

Жозе Моуринью


(тренер «Реал Мадрида»)

55 миллионов евро


(оценка экспертов)

26 матчей


(автор 2 голов)

При достойном предложении продажа не будет заблокирована

Прочный фундамент в АПЛ и новый вызов

Напомним, что португальская «стена» в прошлом сезоне в составе «Манчестер Сити» в Премьер-лиге Англии провел в общей сложности 26 официальных матчей. Помимо безупречной игры в защите, он дважды поразил ворота соперников, внеся свой вклад в завоевание важных очков для команды.

Анализ закулисья трансфера:

Переход Рубена Диаша на «Сантьяго Бернабеу» может стать одним из крупнейших событий лета. Учитывая, что в тактическом стиле Жозе Моуринью надежность обороны стоит на первом месте, нет ничего удивительного в том, что Диаш может стать новым лидером мадридского гранда. Болельщики «королевского клуба» с большим волнением ждут сотрудничества этого португальского тандема.

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Жозе МоуриньюРубен ДиашРеал МадридМанчестер СитиThe Athletic
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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