«Манчестер Юнайтед» объявил о неожиданном условии трансфера Маркуса Рэшфорда

·3·Спорт
«Манчестер Юнайтед» объявил о неожиданном условии трансфера Маркуса Рэшфорда

Вопросы о будущем нападающего английского клуба «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда снова встали на повестку дня. Согласно последним данным, в контракте футболиста содержится особый пункт, касающийся суммы его трансфера и потенциальных покупателей. Ожидается, что это условие станет серьезным препятствием на трансферном рынке для главных соперников клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации The Athletic, в действующем соглашении Рэшфорда прописана сумма отступных в размере 40 миллионов фунтов стерлингов (примерно 54 миллиона долларов). На сегодняшнем переменчивом трансферном рынке такая цена считается довольно низкой для 28-летнего опытного нападающего. Однако руководство «Манчестер Юнайтед» подошло к этому вопросу стратегически и ввело в контракт специальное ограничение.

Согласно этому пункту, основные соперники по английской Премьер-лиге — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — не могут воспользоваться этой льготной ценой. Руководство клуба не хочет, чтобы их воспитанник перешел напрямую к конкурентам и усилил их. Любая другая команда может приобрести футболиста, выплатив указанную сумму.

«Барселона» отказалась, очередь за другими

Каталонский клуб, в котором Рэшфорд провел прошлый сезон на правах аренды, отказался от полного выкупа прав на игрока. «Барселона» решила не активировать пункт о выкупе за 30 миллионов евро, предпочтя направить свои ограниченные финансовые ресурсы на другие цели. Это оставляет футболиста в неопределенном положении.

«Манчестер Юнайтед» больше не намерен отдавать футболиста в аренду. Клуб заявил, что будет рассматривать предложения только о полноценном трансфере. В настоящее время ожидается, что в следующем месяце футболист вернется в Манчестер и присоединится к тренировкам команды. Хотя его будущее на «Олд Траффорд» все еще остается под вопросом, тренер Майкл Кэррик не против вернуть нападающего в основной состав.

Интересно, что бывший вратарь «Ливерпуля» Дэвид Джеймс призвал мерсисайдцев приобрести Рэшфорда, несмотря на все препятствия. По его мнению, техническое мастерство и высокий интеллект футболиста должны стоять выше соперничества между клубами. Однако действующие условия контракта делают этот трансфер практически невозможным.

Если Рэшфорд не перейдет в какой-либо другой зарубежный клуб, он предпочтет доработать оставшиеся 24 месяца своего контракта с «Манчестер Юнайтед». Сам футболист планирует восстановить свою карьеру в родном клубе, чем в игре за другие английские команды. Это может дать ему еще один шанс проявить себя в «Театре мечты».

Манчестер ЮнайтедМаркус РэшфордТрансферПремьер-лигаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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