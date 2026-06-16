Объявлены составы на матч Франции и Сенегала

·411·Спорт
Объявлены составы на матч Франции и Сенегала

В рамках ЧМ-2026, приковавшего к себе внимание всего мира и заставляющего сердца футбольных болельщиков биться чаще, продолжаются самые напряженные и центральные матчи 1-го тура. Сегодня вечером одна из мощнейших команд планеты, действующий вице-чемпион, сборная Франции, выйдет на поле против одного из самых опасных и гордых представителей Африканского континента — сборной Сенегала. Перед этим противостоянием, которое обещает быть острым и бескомпромиссным, тренерские штабы обеих сторон официально объявили списки основных игроков, которые начнут матч с первых минут.

Столкновение звезд: в 23:59 по ташкентскому времени!

Это грандиозное противостояние, которое станет настоящим подарком для футбольных фанатов, стартует по нашему времени в 23:59 . В составе французов Килиан Мбаппе, самый дорогой звездный игрок мирового футбола, и молодой талант Майкл Олисе постараются с первых минут взломать оборону соперника, а со стороны Сенегала им готовы дать достойный ответ легендарный Садио Мане и нападающий лондонского «Челси» Николас Джексон.

В следующей официальной таблице спортивного анализа вы можете подробно ознакомиться с полными стартовыми составами команд, принимающих участие в этом матче 1-го тура ЧМ-2026:

Сборная Франции (Стартовый состав)

Сборная Сенегала (Стартовый состав)

Турнир и статус тура

Время начала матча (по ташкентскому времени)

Вратарь: Меньян



Защитники: Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес



Полузащитники: Чуамени, Рабьо, Олисе



Нападающие: Дембеле, Мбаппе, Дуэ

Вратарь: Менди



Защитники: Диатта, Ниакате, Кулибали, Диуф



Полузащитники: Камара, Идрисса Гей, Пап Гей



Нападающие: Сар, Мане, Джексон

ЧМ-2026

1-й тур


(Центральный матч)

Жажда исторического реванша: болельщиков ждет жестокая битва

Столкновения этих двух сборных всегда имеют свою особенную историю. Многие болельщики, вероятно, помнят, как в открывающем матче чемпионата мира 2002 года Сенегал потряс мир, обыграв тогдашнего действующего чемпиона — Францию. Спустя годы эти две силы снова сталкиваются на полях ЧМ-2026. Сборная Франции стремится восстановить свой статус и начать турнир с победы, в то время как «львы Терранги» (Сенегал) полны решимости снова создать сенсацию.

Прогноз спортивных обозревателей:

Подопечные Дидье Дешама на бумаге могут выглядеть явными фаворитами, однако состав Сенегала, состоящий из физически мощных и опытных футболистов, определенно создаст французам огромные трудности на поле. Противостояние Мбаппе и Мане станет одним из самых красивых событий первых дней текущего мундиаля.

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ФранцияСенегалКилиан МбаппеСадио МанеЧелси
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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