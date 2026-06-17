Алекс Окслэйд-Чемберлен и Перри Эдвардс сыграли роскошную свадьбу

Одна из самых известных пар английского футбола и шоу-бизнеса — Алекс Окслэйд-Чемберлен и звезда группы Литтле Микс Перри Эдвардс официально вступили в брак. Свадебная церемония пары, которая была вместе восемь лет, прошла с размахом, собрав множество футбольных звезд и представителей искусства. По сообщению Goal.com, торжество стало не только семейным праздником, но и своеобразным местом встречи для представителей футбольного мира. Об этом Goal.com сообщает .

На свадьбе Окслэйд-Чемберлена, известного по своим ярким выступлениям за клубы «Арсенал» и «Ливерпуль», присутствовали его бывшие одноклубники и близкие друзья. Среди гостей особенно выделились полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт и нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек. Оба футболиста играли с Алексом как на клубном уровне, так и в сборной Англии.

Звездные гости и эмоциональные моменты

В настоящее время Окслэйд-Чемберлен, защищающий цвета шотландского «Селтика», снова оказался в центре внимания британской футбольной общественности после карьеры в чемпионате Турции. Свадебная церемония еще раз доказала, что он не только талантливый футболист, но и личность, пользующаяся огромным уважением среди коллег. В торжестве принял участие и сын пары Аксель, что сделало этот день незабываемым для всей семьи.

Невеста Перри Эдвардс поделилась подробностями свадьбы в интервью одному из самых влиятельных изданий Великобритании — журналу Бритиш Вогуе. По ее словам, этот день стал самым счастливым в ее жизни. Эдвардс продемонстрировала свой изысканный вкус, сменив за время церемонии три белых платья. Однако один неприятный инцидент накануне праздника немного повлиял на настроение невесты.

Перри рассказала, что после рождения сына Акселя потеряла дорогое бриллиантовое колье, подаренное Алексом. «Я носила его каждый день, но за день до отлета в Португалию оно исчезло. Я проплакала весь день, мы обыскали всё, даже внутри пылесоса. Я думала, что его кто-то украл», — вспоминает певица те волнительные минуты.

Долгожданный союз

Окслэйд-Чемберлен и Эдвардс состоят в отношениях с 2016 года. Их роман постоянно находился под пристальным вниманием болельщиков и СМИ. Пара, обручившаяся в 2022 году, наконец закрепила свои отношения законным браком.

Эта свадебная церемония стала не только важным шагом в личной жизни, но и своеобразным мостом между миром спорта и музыки. Как Окслэйд-Чемберлен занял свое место в английской Премьер-лиге, так и Перри Эдвардс имеет свой авторитет на мировой эстраде. Теперь они официально продолжат новую страницу своей жизни в качестве супругов.