Ламин Ямаль вернулся после травмы: Испания потеряла очки в дебютном матче ЧМ-2026

Юная звезда сборной Испании Ламин Ямаль вернулся на поле после долгожданного восстановления, однако его возвращение не смогло скрыть неудачный старт «Красной фурии» на чемпионате мира. В первом туре группового этапа ЧМ-2026 испанцы неожиданно сыграли вничью 0:0 с Кабо-Верде. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Нападающий «Барселоны», вернувшийся в строй после двухмесячного перерыва, был выпущен на замену на последние 20 минут встречи. Тренерский штаб решил действовать осторожно, чтобы не подвергать риску здоровье 19-летнего футболиста, обладателя награды Голден Бой 2024 года. По информации Goal.com, хотя выход Ямаля добавил атакам Испании динамики и креатива, пробить плотную оборону соперника не удалось.

Обращение Ламина Ямаля к болельщикам

После матча Ламин Ямаль обратился к фанатам в социальных сетях, призвав их к спокойствию. «Это была наша первая игра на чемпионате мира, и мы заработали одно очко. Мы знаем, что впереди долгий путь, но продолжим работать ради нашей цели. Не сомневайтесь, что всё будет так, как мы ожидаем», — написал молодой талант.

Также футболист выразил благодарность Богу за возможность вернуться на зеленый газон после тяжелой травмы и поблагодарил семью за поддержку в трудный период. Эти слова Ямаля, занявшего второе место в голосовании за «Золотой мяч» 2025 года, демонстрируют его зрелость не только физически, но и психологически.

Проблема «зависимости от Ямаля» в сборной Испании

Данный матч обнажил серьезную проблему сборной Испании. Стало очевидно, что, как и в клубе « Барселона », национальная команда в атаке слишком сильно полагается на индивидуальное мастерство Ламина Ямаля. Экспертов беспокоит отсутствие других креативных идей в составе, когда соперник выстраивает плотную оборону.

В настоящее время ситуация в группе «Х», где находится Испания, довольно запутанная. Во втором матче группы Уругвай и Саудовская Аравия также сыграли вничью 1:1. В результате все четыре команды идут на равных, имея в активе по одному очку.

Дальнейшие планы сборной Испании следующие:

22 июня, воскресенье — важный матч против Саудовской Аравии;

27 июня — решающая игра группового этапа против Уругвая.

Подопечным Луиса де ла Фуэнте необходимо побеждать в следующем туре, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Ожидается, что полное возвращение Ламина Ямаля в спортивную форму и его выход в стартовом составе определят дальнейшую судьбу Испании на турнире.