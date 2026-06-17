Коул Палмер отреагировал на исключение из состава на ЧМ-2026

Одна из главных звезд сборной Англии и лидер клуба «Челси» Коул Палмер неожиданно остался вне заявки на чемпионат мира 2026 года. Хотя это решение вызвало бурные дискуссии в футбольном мире, сам футболист решил отнестись к сложившейся ситуации спокойно и с легкой иронией. Об этом сообщает Goal.com .

Новый главный тренер сборной Томас Тухель решил не брать Палмера на турнир в Северную Америку. Немецкий специалист объяснил свой выбор тем, что другие атакующие полузащитники сейчас находятся в лучшей спортивной форме, а также отметил нестабильность игры Палмера в конце сезона и мелкие травмы. Для футболиста, забившего 11 голов в Премьер-лиге в прошлом сезоне, это решение стало неожиданным ударом.

В то время как игроки сборной Англии проводят тренировки во Флориде при 32-градусной жаре, Коул Палмер старается не впадать в уныние. Он опубликовал в своих социальных сетях фотографии из отпуска, дав болельщикам знать о своем эмоциональном состоянии.

"Могло быть и хуже"

Коул Палмер отдыхает на побережье Средиземного моря, в частности на Ибице. Он поделился снимками, на которых проводит время с Уэйном Лайнекером, владельцем известного клуба О Беач. Футболист подписал пост фразой «Могло быть и хуже» (кулд бе ворсе), выразив свое специфическое отношение к тому, что его не вызвали в сборную.

Эта фраза вызвала разные интерпретации среди болельщиков и экспертов. Некоторые расценивают это как здоровый и позитивный подход к профессиональной неудаче, другие же обвиняют футболиста в недостаточном желании защищать честь национальной команды. Однако спокойствие Палмера свидетельствует о его стремлении дистанцироваться от давления и восстановить силы перед новым сезоном.

Как пишет издание Goal.com, во время отпуска Палмер не только отдыхает, но и занимается продвижением своего личного бренда «КОЛЭ'Д». Профессиональные фотосессии в его Instagram и время, проведенное с друзьями, показывают, что он находится в процессе психологического восстановления.

Для 24-летнего футболиста, который стал настоящим лидером лондонского клуба после перехода из «Манчестер Сити» в «Челси», это лето стало неожиданным периодом отдыха. Пока сборная Англии проливает пот в условиях влажного климата США ради победы, Палмер продуктивно использует свою внезапную свободу.