Лионель Скалони поддержал решение Родриго Де Пауля перейти в МЛС

·46·Спорт
Лионель Скалони поддержал решение Родриго Де Пауля перейти в МЛС

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал неожиданное решение полузащитника Родриго Де Пауля перейти из мадридского «Атлетико Мадрид» в американский «Интер Майами». Хотя многие болельщики и эксперты расценили этот трансфер как спад в карьере футболиста, тренер подчеркнул, что уровень игрока не зависит от лиги. Об этом сообщает Goal.com .

Для специалиста, завоевавшего титул чемпиона мира, первостепенное значение имеют не чемпионат, в котором выступает футболист, а его действия на поле и физическое состояние. Лионель Скалони отметил, что он удовлетворен игрой Родриго Де Пауля в МЛС и что его место в национальной команде по-прежнему остается прочным.

Вопрос качества и стабильности

«Нас не интересует, в какой лиге играют наши футболисты, для нас важны их показатели. Родриго демонстрирует игру на очень высоком уровне. Выходя на поле, он может полностью проявить свое мастерство», — цитирует слова тренера издание ESPN.

Тем не менее, тренер предупредил Де Пауля, что нельзя расслабляться. По мнению Скалони, футболист должен сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут. Тренер подчеркнул, что даже в паузах во время игры его подопечный не должен терять бдительность, так как только максимальная сосредоточенность позволяет решить исход матча.

Согласно статистическим данным, Родриго Де Пауль, выступая в одной команде с Лионелем Месси, является одним из лучших игроков в последних матчах сборной Аргентины. Он проявляет активность не только в организации атак, но и в оборонительных действиях. В частности, точность его передач составила 92%, а победы во многих единоборствах вызвали признание специалистов.

Конкуренция в полузащите

В линии полузащиты сборной Аргентины сейчас сформировалась сильная конкуренция. Лионель Скалони доволен игрой не только Де Пауля, но и таких футболистов, как Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер и бывшая звезда МЛС Тьяго Альмада. Эта четверка обеспечивает стабильность в центре поля национальной команды.

Для футбольных болельщиков из Узбекистана тот факт, что Лионель Месси и Родриго Де Пауль играют в одном клубе, также является интересным событием. То, что уровень МЛС растет с каждым годом и туда попадают звезды топ-уровня, заставляет даже тренеров таких грандов, как сборная Аргентины, серьезно относиться к этой лиге.

АргентинаЛионель СкалониРодриго Де ПаульИнтер МайамиФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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