Лионель Месси раскрыл шокирующую правду о Роналду
Чемпионат мира-2026, потрясший футбольные поля Северной Америки, находится в центре мирового внимания не только из-за голов и напряженных матчей, но и из-за скандальных заявлений звезд футбола в СМИ. После крупной победы (3:0) над сборной Алжира в первом туре группового этапа и забитого в этом матче исторического хет-трика, капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказал неожиданные и резонансные мысли по поводу главной интриги мирового футбола — соперничества с Криштиану Роналду и статуса величайшего игрока в истории.
Лео Месси: «Роналду один из сильнейших, но он не первый»
Лионель Месси, признанный одним из величайших талантов в истории мирового футбола, не скрыл, что для него огромная честь и гордость находиться в списке лучших бомбардиров в летописи чемпионатов мира. В то же время аргентинский гений, как обычно, особо отметил, что не гонится за личными достижениями, сухой статистикой и рекордами, так как они для него вторичны. Однако его слова о португальской легенде Криштиану Роналду, его главном сопернике века, разлетелись по СМИ со скоростью молнии.
«Я искренне горжусь тем, что меня упоминают в одном ряду с такими великими мастерами кожаного мяча и что я могу с ними соперничать. Но лично для меня такие показатели не имеют столь большого значения. Что касается Роналду, он, безусловно, считается одним из самых сильных и великих игроков в истории футбола, однако он отнюдь не номер один в истории футбола», — цитируют неожиданные слова Месси в известном международном издании «Инфобае».
В следующей спортивно-аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с мнением Лионель Месси о Роналду и текущим состоянием гонки бомбардиров в истории чемпионатов мира:
Последний результат Месси
Оценка Криштиану Роналду
Отношение к личным рекордам
Лидеры по голам в истории ЧМ
Хет-трик в ворота Алжира
• Победа Аргентины (3:0)
• У Месси 16 голов
• Один из сильнейших в истории
• Но не номер один
• Статус условен
• Личная статистика не важна
• Быть в одном ряду с великими — честь
Мирослав Клозе и Лионель Месси
• У обоих легенд по 16 голов имеется
• Делят лидерство
Двоевластие в списке бомбардиров: Клозе и Месси впереди!
Лионель Месси, трижды поразивший ворота сборной Алжира, после этого успеха догнал легенду немецкого футбола Мирослава Клозе в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. На данный момент на счету обоих футболистов по 16 голов, и они делят абсолютное лидерство в истории мундиалей. Если Лео снова забьет в ворота соперника в следующем туре, он может стать единоличным лидером, сместив Клозе с трона.
Мнение спортивных обозревателей Замин:
Эти слова Лионель Месси о Роналду — не просто зависть или соперничество, а результат футбольной философии, формировавшейся годами. Месси отличается тем, что ставит командную игру и трофеи выше всего остального. Лео, находясь на пороге обновления рекорда Клозе, уже доказал свою принадлежность к первым номерам не статистикой, а своей магической игрой на поле!
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