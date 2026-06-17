Лионель Месси раскрыл шокирующую правду о Роналду

·63·Спорт
Лионель Месси раскрыл шокирующую правду о Роналду

Чемпионат мира-2026, потрясший футбольные поля Северной Америки, находится в центре мирового внимания не только из-за голов и напряженных матчей, но и из-за скандальных заявлений звезд футбола в СМИ. После крупной победы (3:0) над сборной Алжира в первом туре группового этапа и забитого в этом матче исторического хет-трика, капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказал неожиданные и резонансные мысли по поводу главной интриги мирового футбола — соперничества с Криштиану Роналду и статуса величайшего игрока в истории.

Лео Месси: «Роналду один из сильнейших, но он не первый»

Лионель Месси, признанный одним из величайших талантов в истории мирового футбола, не скрыл, что для него огромная честь и гордость находиться в списке лучших бомбардиров в летописи чемпионатов мира. В то же время аргентинский гений, как обычно, особо отметил, что не гонится за личными достижениями, сухой статистикой и рекордами, так как они для него вторичны. Однако его слова о португальской легенде Криштиану Роналду, его главном сопернике века, разлетелись по СМИ со скоростью молнии.

«Я искренне горжусь тем, что меня упоминают в одном ряду с такими великими мастерами кожаного мяча и что я могу с ними соперничать. Но лично для меня такие показатели не имеют столь большого значения. Что касается Роналду, он, безусловно, считается одним из самых сильных и великих игроков в истории футбола, однако он отнюдь не номер один в истории футбола», — цитируют неожиданные слова Месси в известном международном издании «Инфобае».

В следующей спортивно-аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с мнением Лионель Месси о Роналду и текущим состоянием гонки бомбардиров в истории чемпионатов мира:

Последний результат Месси

Оценка Криштиану Роналду

Отношение к личным рекордам

Лидеры по голам в истории ЧМ

Хет-трик в ворота Алжира



• Победа Аргентины (3:0)


• У Месси 16 голов

• Один из сильнейших в истории


• Но не номер один


• Статус условен

• Личная статистика не важна


• Быть в одном ряду с великими — честь

Мирослав Клозе и Лионель Месси



• У обоих легенд по 16 голов имеется


• Делят лидерство

Двоевластие в списке бомбардиров: Клозе и Месси впереди!

Лионель Месси, трижды поразивший ворота сборной Алжира, после этого успеха догнал легенду немецкого футбола Мирослава Клозе в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. На данный момент на счету обоих футболистов по 16 голов, и они делят абсолютное лидерство в истории мундиалей. Если Лео снова забьет в ворота соперника в следующем туре, он может стать единоличным лидером, сместив Клозе с трона.

Мнение спортивных обозревателей Замин:

Эти слова Лионель Месси о Роналду — не просто зависть или соперничество, а результат футбольной философии, формировавшейся годами. Месси отличается тем, что ставит командную игру и трофеи выше всего остального. Лео, находясь на пороге обновления рекорда Клозе, уже доказал свою принадлежность к первым номерам не статистикой, а своей магической игрой на поле!

Следите за дистанционными тактическими сражениями двух великих гениев нашего времени, самыми горячими и эксклюзивными спортивными новостями со стадионов ЧМ-2026, а также самыми оперативными и надежными новостями мирового футбола на страницах Замин!

Лионель МессиКриштиану РоналдуАргентинаАлжирInfobae
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сегодня на ЧМ-2026 пройдут четыре важных и интересных матчаСегодня на ЧМ-2026 пройдут четыре важных и интересных матчаСегодня, 05:55Скалони восхищен мастерством Месси в матче против АлжираСкалони восхищен мастерством Месси в матче против АлжираСегодня, 05:42Смотрите голы в матче Франция — Сенегал (видео)Смотрите голы в матче Франция — Сенегал (видео)Сегодня, 05:24Месси объяснил, почему расплакался после первого гола (видео)Месси объяснил, почему расплакался после первого гола (видео)Сегодня, 05:23Месси установил рекорд, оформив хет-трик в матче против Алжира (видео)Месси установил рекорд, оформив хет-трик в матче против Алжира (видео)Сегодня, 05:17Видео трех голов Месси в матче Аргентина — АлжирВидео трех голов Месси в матче Аргентина — АлжирСегодня, 05:10
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана