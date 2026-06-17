Лионель Месси раскрыл шокирующую правду о Роналду

Чемпионат мира-2026, потрясший футбольные поля Северной Америки, находится в центре мирового внимания не только из-за голов и напряженных матчей, но и из-за скандальных заявлений звезд футбола в СМИ. После крупной победы (3:0) над сборной Алжира в первом туре группового этапа и забитого в этом матче исторического хет-трика, капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказал неожиданные и резонансные мысли по поводу главной интриги мирового футбола — соперничества с Криштиану Роналду и статуса величайшего игрока в истории.

Лео Месси: «Роналду один из сильнейших, но он не первый»

Лионель Месси, признанный одним из величайших талантов в истории мирового футбола, не скрыл, что для него огромная честь и гордость находиться в списке лучших бомбардиров в летописи чемпионатов мира. В то же время аргентинский гений, как обычно, особо отметил, что не гонится за личными достижениями, сухой статистикой и рекордами, так как они для него вторичны. Однако его слова о португальской легенде Криштиану Роналду, его главном сопернике века, разлетелись по СМИ со скоростью молнии.

«Я искренне горжусь тем, что меня упоминают в одном ряду с такими великими мастерами кожаного мяча и что я могу с ними соперничать. Но лично для меня такие показатели не имеют столь большого значения. Что касается Роналду, он, безусловно, считается одним из самых сильных и великих игроков в истории футбола, однако он отнюдь не номер один в истории футбола», — цитируют неожиданные слова Месси в известном международном издании «Инфобае».

В следующей спортивно-аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с мнением Лионель Месси о Роналду и текущим состоянием гонки бомбардиров в истории чемпионатов мира:

Последний результат Месси Оценка Криштиану Роналду Отношение к личным рекордам Лидеры по голам в истории ЧМ Хет-трик в ворота Алжира



• Победа Аргентины (3:0)

• У Месси 16 голов • Один из сильнейших в истории

• Но не номер один

• Статус условен • Личная статистика не важна

• Быть в одном ряду с великими — честь Мирослав Клозе и Лионель Месси



• У обоих легенд по 16 голов имеется

• Делят лидерство

Двоевластие в списке бомбардиров: Клозе и Месси впереди!

Лионель Месси, трижды поразивший ворота сборной Алжира, после этого успеха догнал легенду немецкого футбола Мирослава Клозе в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. На данный момент на счету обоих футболистов по 16 голов, и они делят абсолютное лидерство в истории мундиалей. Если Лео снова забьет в ворота соперника в следующем туре, он может стать единоличным лидером, сместив Клозе с трона.

Мнение спортивных обозревателей Замин: Эти слова Лионель Месси о Роналду — не просто зависть или соперничество, а результат футбольной философии, формировавшейся годами. Месси отличается тем, что ставит командную игру и трофеи выше всего остального. Лео, находясь на пороге обновления рекорда Клозе, уже доказал свою принадлежность к первым номерам не статистикой, а своей магической игрой на поле!

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