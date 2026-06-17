Бубнов высоко оценил шансы Узбекистана в группе ЧМ-2026

·55·Спорт
Бубнов высоко оценил шансы Узбекистана в группе ЧМ-2026

Внимание всего мира и миллионы наших соотечественников прикованы к предстоящим баталиям чемпионата мира по футболу 2026 года, которые стремительно приближаются. Возможности национальной сборной Узбекистана, впервые в истории принимающей участие в этом престижном турнире, ее тактика в группе и потенциальные результаты сегодня находятся в центре внимания футбольных экспертов. В частности, известный футбольный аналитик Александр Бубнов поделился своими размышлениями об ожидаемых матчах нашей сборной против гранда Южной Америки — Колумбии, а также других соперников по группе, определив историческую задачу для наших представителей.

Главная задача: железная оборона против грандов

По мнению опытного эксперта Александра Бубнова, первоочередная и основная цель наших соотечественников на этом чемпионате мира — максимально дисциплинированно сыграть в матчах против мощной Португалии во главе с Криштиану Роналду и техничной сборной Колумбии, пропустив как можно меньше голов.

Аналитик особо подчеркнул, что даже одна ничья в одном из этих двух сложнейших противостояний должна восприниматься как огромный исторический успех и большое достижение для национальной сборной Узбекистана. Такой результат станет основным фундаментом для открытия дверей на следующий этап.

В следующей таблице спортивного и тактического анализа вы можете ознакомиться с соперниками сборной Узбекистана на групповом этапе ЧМ-2026 и экспертным заключением Александра Бубнова:

Основные соперники в группе

Главная задача, определенная экспертом

Ожидаемый максимальный положительный результат

Решающее условие выхода в плей-офф

Статус итогового результата для болельщиков

Португалия


Колумбия

• Дисциплинированная оборона


• Минимум пропущенных голов

С одним из этих двух грандов ничья (1 очко) зафиксировать

ДР Конго сборную обязательно победить

Выход из группы с 3-го места — невероятный исторический результат

Победа над ДР Конго и сенсационный шаг к плей-офф

Составив формулу выхода «Белых волков» из группы, Александр Бубнов остановился и на следующей задаче: «Теперь сборную Демократической Республики Конго нужно обязательно победить! Если узбекские футболисты наберут в этом матче три очка, они могут пройти в следующий этап, заняв третье место в группе. Для их дебютного турнира этот показатель станет огромным, даже невероятным мировым результатом», — отметил специалист.

В то же время, говоря о внутреннем потенциале африканских представителей, аналитик скромно заметил: «Правда, я не очень хорошо и близко не знаю команду Конго», намекнув на то, что они могут оказаться «темной лошадкой».

Мнение комментаторов Замин Sport:

Тактические расчеты Александра Бубнова имеют под собой основание. Наличие в линии обороны нашей сборной такого быстрого защитника европейского уровня, как Абдукодир Хусанов, дает нам большую уверенность в сдерживании атак Португалии и Колумбии. Матч с ДР Конго станет для нас игрой на выживание, и наши парни способны преодолеть этот барьер!

Следите за каждым историческим матчем нашей национальной сборной на полях ЧМ-2026, самыми эксклюзивными спортивными новостями и оперативными событиями мирового футбола на страницах Замин! Желаем нашим соотечественникам огромных побед в предстоящих играх!

Александр БубновУзбекистанКолумбияПортугалияКриштиану Роналду
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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