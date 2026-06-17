Криштиану Роналду может играть в футбол до 50 лет: неожиданный прогноз Тедди Шерингэма

·39·Спорт
Криштиану Роналду может играть в футбол до 50 лет: неожиданный прогноз Тедди Шерингэма

Живая легенда футбольного мира Криштиану Роналду продолжает удивлять всех своей физической формой и профессиональным подходом. В то время как многие футболисты задумываются о завершении карьеры после 35 лет, португальская звезда планирует оставаться на поле еще долго. По мнению бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингэма, возможности Роналду выше, чем мы думаем. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает издание Goal.com, Шерингэм предполагает, что Криштиану Роналду может играть на профессиональном уровне даже до 50 лет. Специалисты отмечают, что 41-летний нападающий, который сейчас защищает цвета саудовского клуба «Аль-Наср», не уступает молодым футболистам в физической подготовке.

Бесконечная дисциплина и секреты физического состояния

Тедди Шерингэм в качестве главной причины долголетия Роналду назвал команду личных тренеров, которую он сформировал за последние 15 лет, и строгую самодисциплину. Известно, что нападающий поддерживает свое тело в идеальном состоянии с помощью криотерапии, специальных диет и непрерывных тренировок. Это позволяет ему выдерживать конкуренцию на высоком уровне.

«Если посмотреть на его тело в 41 год, вы увидите, что он все еще очень силен. В таком возрасте тяжело каждое утро вставать и идти на тренировки, но раз его страсть не угасла, он продолжит играть. Вокруг Роналду существует особая аура «непобедимости», и это позволит ему оставаться на поле еще много лет», — говорит Шерингэм.

Вероятность возвращения в Европу и планы на будущее

Несмотря на отличную физическую форму Роналду, эксперты скептически относятся к его возвращению в сильные лиги Европы. По словам Шерингэма, для футболиста, оставившего след в таких клубах, как «Реал Мадрид», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», европейская страница полностью закрыта. Даже если Жозе Моуринью вернется в «Реал Мадрид», возвращение Роналду туда выглядит нелогичным.

В настоящее время Криштиану Роналду сосредоточил все свое внимание на сборной Португалии и чемпионате мира 2026 года, который пройдет в Северной Америке. Хотя уровень чемпионата Саудовской Аравии не так высок, как в Европе, забивание голов и игровая практика помогают нападающему поддерживать форму.

В заключение можно сказать, что Криштиану Роналду доказывает: в современном спорте возраст — это всего лишь цифра. Если он действительно останется на поле до 50 лет, это, несомненно, станет абсолютно новым и неповторимым рекордом в истории футбола. Болельщики из Узбекистана также с большим интересом следят за каждой игрой этой легенды.

Криштиану РоналдуФутболАль-НасрТрансферРекорд
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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