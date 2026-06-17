Сборная Португалии открыла счет в матче против ДР Конго (видео)

В истории мирового футбола открылась совершенно новая и уникальная страница! В рамках 1-го тура чемпионата мира по футболу 2026 года, который с размахом проходит на полях Северной Америки, стартовал один из самых ожидаемых и напряженных поединков группы «К». В этом матче гранд Европы — национальная сборная Португалии — противостоит сборной ДР Конго, которая считается одним из мощных и неудобных представителей африканского континента.

Это противостояние стало по-настоящему историческим событием для легенды футбольного мира Криштиану Роналду. Дело в том, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» вышел на поле в своем шестом по счету финальном этапе чемпионата мира, установив абсолютный мировой рекорд. С первых же минут этой жаркой и эмоциональной встречи европейцы начали демонстрировать свое превосходство.

Ранний гол Жоау Невеша и стартовые составы команд

Матч начался, как и ожидалось, с последовательных опасных атак сборной Португалии. Не успели болельщики занять свои места, как буквально на 6-й минуте был открыт счет. После красивой комбинации португальцев талантливый полузащитник Жоау Невеш выиграл верховую борьбу в штрафной площади соперника, точным ударом головой отправив мяч в ворота африканцев и выведя свою команду вперед.

В официальной спортивной таблице ниже вы можете подробно ознакомиться с текущим результатом этого исторического матча, а также со стартовыми и сильнейшими составами обеих сборных:

Турнир и текущий счет Сборная Португалии (4-3-3) Сборная ДР Конго (4-4-2) Главные герои матча • Турнир: ЧМ-2026

• Стадия: Групповой этап, 1-й тур

• Текущий счет: Португалия 1:0 ДР Конго • Диогу Кошта (В), Жоау Канселу, Гонсалу Араужо, Вейга, Мендеш;

• Витинья, Жоау Невеш, Педру Нету;

• Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду. • Мпаси-Нзо (В), Аарон Ван-Биссака, Аксель Туанзебе, Капюади;

• Мбемба, Масуаку, Мукау, Мутуссами;

• Кайембе, Седрик Бакамбу, Йоан Висса. • Криштиану Роналду: Первый футболист в истории, сыгравший на 6 чемпионатах мира.

• Жоау Невеш: Автор гола на 6-й минуте.

Оборона африканцев не выдержала давления европейцев

Главный тренер сборной Португалии выставил на этот дебютный матч свой самый боевой и атакующий состав. В линии защиты ворота Диогу Кошты охраняют такие сильные защитники, как Араужо, Вейга и Мендеш, а в атакующем трио Роналду активно поддерживают такие креативные звезды, как Бернарду Силва и Бруну Фернандеш.

Несмотря на то, что в составе сборной ДР Конго присутствуют такие известные по английской Премьер-лиге имена, как Аарон Ван-Биссака и Аксель Туанзебе, они с первых минут оказались бессильны перед стремительным и мощным прессингом португальцев. Даже после преимущества 1:0 представители Европы продолжают полностью контролировать игру.

Краткий вывод спортивных обозревателей Замин: Сборная Португалии начала турнир в истинно чемпионском стиле — с очень уверенного и быстрого гола. Само присутствие Роналду на поле дает его партнерам огромное психологическое преимущество. Теперь ожидается, что сборная ДР Конго пойдет на большой риск и перейдет в атаку, что создаст свободные зоны для Роналду и его товарищей. Интрига с каждой секундой нарастает!

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