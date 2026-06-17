Интер укрепляет позицию вратаря: Иван Проведель переходит в миланский клуб

·23·Спорт
Интер укрепляет позицию вратаря: Иван Проведель переходит в миланский клуб

Действующий чемпион Италии «Интер» продолжает значительно усиливать свой состав в летнее трансферное окно. Миланцы достигли окончательного соглашения по трансферу опытного голкипера «Лацио» Ивана Проведеля. Этот переход является частью стратегии клуба по усилению конкуренции на вратарской позиции и заполнению возможного пробела после ухода Янна Соммера. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации известного итальянского инсайдера Альфредо Педуллы, переговоры между двумя клубами успешно завершены. Первоначально «Лацио» запрашивал за своего вратаря 5 миллионов евро, однако «Интер» пытался снизить эту сумму до 2,5 миллионов. В итоге стороны пришли к компромиссу, установив стоимость трансфера в 3 миллиона евро. Ожидается, что в ближайшее время футболист пройдет медицинский осмотр на «Сан-Сиро» и подпишет контракт.

Новый тренер и изменившиеся планы

Основной причиной ухода Ивана Проведеля из Рима стала смена тренерского штаба в клубе. После того как его главный защитник Маурицио Сарри покинул команду и возглавил «Аталанту», положение Проведеля осложнилось. Дженнаро Гатузо, который, как ожидается, станет новым наставником «Лацио», планирует уделить основное внимание молодому вратарю Христосу Мандасу. В результате 32-летний опытный голкипер был вынужден искать новый вызов в своей карьере.

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву (по имеющимся данным, он также активно участвовал в процессе) хочет видеть в команде высокую конкуренцию. Несмотря на наличие в составе таких талантов, как Жозеп Мартинес, ожидается, что опыт Проведеля будет полезен в матчах Серии А и Лиги чемпионов. Сам футболист не скрывает, что с детства является болельщиком «Интера» и этот трансфер станет высшей точкой в его карьере.

Детали контракта и будущее

Как сообщает Goal.com, Иван Проведель подпишет с миланцами трехлетний контракт. Согласно соглашению, его зарплата составит 1,5 миллиона евро в год, также предусмотрены бонусы за различные достижения. Этот контракт гарантирует вратарю пребывание в элите итальянского футбола до 2029 года.

Агент футболиста Джанни Рива так прокомментировал решение своего клиента:

  • Проведель переходит в «Интер» не просто для того, чтобы сидеть на скамейке запасных;
  • Он готов продемонстрировать свои возможности и бороться за место в основном составе;
  • Этот трансфер — воплощение его личных амбиций и детской мечты.
Данный переход считается финансово очень выгодной сделкой для «Интера». Приобретение за небольшую сумму стабильного и надежного вратаря, зарекомендовавшего себя в Серии А, свидетельствует об успешности трансферной политики клуба.

ИнтерЛациоСерия АТрансферИван Проведель
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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