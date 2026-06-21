В матче Нидерландов и Швеции было установлено несколько рекордов

·28·Спорт
В матче Нидерландов и Швеции было установлено несколько рекордов

Сборная Нидерландов стала первой командой в истории чемпионатов мира, которая забила более 100 голов, но при этом ни разу не выигрывала главный трофей. Оранжевые достигли этого показателя в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026, разгромив Швецию со счетом 5:1, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Ранее Нидерланды несколько раз были близки к победе на чемпионате мира. Сборная выходила в финал в 1974, 1978 и 2010 годах, однако во всех трех решающих матчах уступила сопернику.

Победа над Швецией позволила Нидерландам обновить еще два рекорда. Команда провела 14 матчей подряд на чемпионатах мира без поражений в основное и дополнительное время. Результаты серий пенальти в эту статистику не включаются.

Кроме того, Нидерланды довели свою серию матчей без поражений на групповых стадиях чемпионатов мира до 18 игр. Этот показатель также стал самым высоким в истории турнира.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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