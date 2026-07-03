Крупная авария в Яксарайском районе: прорвало канализационную трубу

·88·Общество
Крупная авария в Яксарайском районе: прорвало канализационную трубу

На строительной площадке ООО «BETER BEST», расположенной в Яксарайском районе Ташкента, произошла авария на канализационной сети. В результате повреждения трубы произошло частичное проседание грунта и обвалы в некоторых местах.

По предварительным данным, строительная организация в процессе проведения земляных работ недостаточно соблюдала установленные нормы безопасности. Земляные работы проводились в непосредственной близости от сточной трубы, что привело к технической неисправности.

В результате аварии никто не пострадал.

В настоящее время сотрудники АО «Тошкент шахар сув таъминоти» совместно с соответствующими ведомствами проводят работы по ремонту поврежденной сети и ликвидации последствий в данном районе.

Официальные лица сообщили, что ситуация находится под полным контролем. По завершении работ будет предоставлена дополнительная информация о происшествии и результатах восстановления.

Глубокий раскоп с бетонными обломками, из большой трубы течет сточная вода.
БЕТЕР БЕСТТошкентЯккасарой
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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