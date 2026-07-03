Microsoft сделала неожиданный шаг: в браузер Эдге добавили вход через аккаунт Google

·6·Технологии
Microsoft сделала неожиданный шаг: в браузер Эдге добавили вход через аккаунт Google

Компания Microsoft представила очередную стабильную версию 150 своего браузера Эдге. Самым главным и неожиданным изменением в этом обновлении стала возможность входа пользователей в браузер через учетную запись Google. Ранее для синхронизации данных и входа в систему требовался только аккаунт Microsoft. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новая функция появилась в меню профиля и на экране входа в браузер для пользователей операционных систем Windows и macOS. Этот шаг свидетельствует об изменении прежней жесткой политики Microsoft. Несколько лет назад корпорация заявляла, что не намерена интегрировать в браузер Эдге сторонние сервисы, особенно услуги Google.

Удобства для пользователей

По данным иксбт.ком, возможность использования аккаунта Google была внедрена после многочисленных обращений и запросов пользователей. Эта новость создает большое удобство, особенно для тех, кто переходит с браузера Google Chrome на Microsoft Эдге. Теперь закладки, сохраненные пароли и другие персональные данные можно перенести автоматически, не импортируя их отдельно.

Учитывая популярность сервисов Google среди пользователей в Узбекистане, данное обновление может способствовать расширению аудитории браузера Эдге в нашей стране. Для многих создание аккаунта Microsoft казалось лишним обременением, теперь же все операции можно выполнять с помощью существующего аккаунта Google.

Изменения в Воркспакес и системных требованиях

Обновление не ограничилось только авторизацией. Изменения коснулись и функции Воркспакес: теперь система работы с группировкой вкладок перенесена на платформу персональной синхронизации браузера Эдге. Однако возможность делиться (шаре) рабочими пространствами с другими пользователями была удалена.

Также была предоставлена информация о технических ограничениях. Версия Эдге 150 станет последней, поддерживающей операционную систему macOS 12 Монтерей. В дальнейшем владельцам устройств Apple потребуется обновить систему до более новой версии для получения обновлений.

Подводя итог, Microsoft стремится повысить лояльность пользователей, идя на интеграцию с платформой конкурента. Подобная политика открытости, несомненно, еще больше усилит конкуренцию на рынке браузеров.

MicrosoftEdgeGoogleБраузерТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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