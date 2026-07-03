У рынка «Абу Сахий» взорвался газовый баллон КамАЗа
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В сети распространилось видео о взрыве газового баллона грузовика КамАЗ, который двигался в районе рынка «Абу Сахий» в Ташкенте.
На кадрах видно, что в движущемся грузовике произошел мощный взрыв. По предварительным данным, инцидент связан с газовым баллоном автомобиля.
На данный момент официальной информации о точном времени происшествия, причинах взрыва, наличии пострадавших и размере ущерба, нанесенного транспортному средству, не поступало.
Ожидается официальный комментарий компетентных органов по данному происшествию. Дополнительные подробности будут уточнены по мере их поступления.
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