Тер Штеген продолжит карьеру в Нидерландах: Барселона и Аякс достигли соглашения

·32·Спорт
Тер Штеген продолжит карьеру в Нидерландах: Барселона и Аякс достигли соглашения

Каталонская «Барселона» и нидерландский «Аякс» достигли устной договоренности по трансферу опытного вратаря Марка-Андре тер Штегена. Согласно этому соглашению, немецкий голкипер до конца сезона будет защищать цвета амстердамского клуба на правах аренды. Ожидается, что этот трансфер станет для «Барселоны» очередным шагом не только к оптимизации состава, но и к снижению финансовой нагрузки. Об этом Goal.com сообщает .

По данным издания АД, руководство «Барселоны» взяло на себя обязательство по выплате большей части зарплаты Тер Штегена. Этот шаг связан с желанием клуба сократить общий фонд заработной платы и привести его в соответствие с правилами финансового фейр-плей, установленными Ла Лигой. Для 34-летнего вратаря это хорошая возможность возобновить карьеру и получить регулярную игровую практику.

Травмы и поражение в конкуренции

Последние годы Тер Штегена в «Барселоне» сложились неудачно из-за травм. В 2025 году тяжелая травма колена вывела его из строя на семь месяцев. Впоследствии из-за проблем со спиной он перенес хирургическую операцию. В прошлом сезоне, несмотря на аренду в «Жирону», он сыграл лишь в двух матчах, получив мышечную травму и пропустив остаток сезона.

В новой «Барселоне» под руководством Ханси Флика Тер Штеген утратил свое прежнее положение. В настоящее время он стал третьим вратарем после молодого Жоана Гарсии и опытного Войцеха Щенсного. Эта ситуация повлияла и на положение игрока в сборной Германии: Юлиан Нагельсманн предпочел доверить место в заявке на чемпионат мира 2026 года Мануэлю Нойеру.

Охлаждение отношений с клубом

По сообщению Goal.com, отношения между футболистом и руководством клуба заметно обострились в августе 2025 года. Тогда из-за недопонимания, связанного с регистрацией другого игрока во время травмы Тер Штегена, он был временно лишен капитанской повязки. Хотя проблема была быстро решена и его статус восстановлен, этот инцидент не мог не повлиять на атмосферу внутри команды.

Действующий контракт Тер Штегена с «Барселоной» рассчитан до 2028 года. Невыплаченные зарплаты, оставшиеся с прошлых сезонов, оказывают серьезное давление на бюджет клуба. В связи с этим сдача в аренду высокооплачиваемого ветерана рассматривается как наиболее приемлемое решение для обеих сторон.

В ближайшие дни вратарь планирует вылететь в Амстердам и пройти медицинское обследование. В составе «Аякса» он сможет не только восстановить физическую форму, но и вернуть уверенность в себе. «Барселона» же продолжит омолаживать состав и обеспечивать финансовую стабильность перед сезоном 2026-27.

БарселонаАяксТер ШтегенТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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