Турецкая пловчиха покорила самый опасный пролив мира

·35·Мир
Турецкая пловчиха покорила самый опасный пролив мира

Турецкая пловчиха-ультрамарафонка Айсу Туркоглу успешно переплыла пролив Цугару в Японии без перерыва, который считается одним из самых опасных маршрутов на открытой воде в мире.

Этот пролив известен своими сильными течениями, холодными водами и встречами с акулами. Говорят, что дистанция, преодоленная спортсменкой, равна длине почти 36 зданий Бурдж-Халифа, поставленных подряд.

По правилам соревнований, пловчихе категорически запрещается опираться на что-либо, отдыхать или получать помощь от сопровождающего судна на протяжении всего пути. Даже короткая пауза может стать причиной аннулирования результата.

В ходе испытания Айсу пришлось преодолеть не только сильные волны и холодную воду, но и продолжительное чувство голода, а также физическое истощение. Тем не менее, она успешно добралась до финиша и достигла еще одного исторического результата.

Айсу ТуркоглуЯпонияЦугаруБурдж-Халифа
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Мексике похищена журналистка: её тело найдено сожжённымВ Мексике похищена журналистка: её тело найдено сожжённымСегодня, 15:58В Индии взорвался танкер с газомВ Индии взорвался танкер с газомСегодня, 15:52Потерявшаяся собака вернулась хозяину благодаря вирусному видеоПотерявшаяся собака вернулась хозяину благодаря вирусному видеоСегодня, 15:45Шесть женщин-изобретательниц, которые коренным образом изменили нашу жизнь!Шесть женщин-изобретательниц, которые коренным образом изменили нашу жизнь!Сегодня, 15:34В Турции маленький ребенок повис за пределами балконаВ Турции маленький ребенок повис за пределами балконаСегодня, 15:30ВОЗ объявила о завершении эпидемии хантавируса на судне «Хондиус»ВОЗ объявила о завершении эпидемии хантавируса на судне «Хондиус»Сегодня, 15:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка