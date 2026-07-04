Турецкая пловчиха покорила самый опасный пролив мира

Турецкая пловчиха-ультрамарафонка Айсу Туркоглу успешно переплыла пролив Цугару в Японии без перерыва, который считается одним из самых опасных маршрутов на открытой воде в мире.

Этот пролив известен своими сильными течениями, холодными водами и встречами с акулами. Говорят, что дистанция, преодоленная спортсменкой, равна длине почти 36 зданий Бурдж-Халифа, поставленных подряд.

По правилам соревнований, пловчихе категорически запрещается опираться на что-либо, отдыхать или получать помощь от сопровождающего судна на протяжении всего пути. Даже короткая пауза может стать причиной аннулирования результата.

В ходе испытания Айсу пришлось преодолеть не только сильные волны и холодную воду, но и продолжительное чувство голода, а также физическое истощение. Тем не менее, она успешно добралась до финиша и достигла еще одного исторического результата.