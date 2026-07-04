Ташкент станет более удобным городом для туристов

·18·Узбекистан
Ташкент станет более удобным городом для туристов

С начала года Ташкент посетили около 3 миллионов иностранных туристов. Теперь в столице планируется организовать удобные пешие маршруты, цифровые карты, современные туалеты и больше мусорных урн для гостей.

Главная цель — сделать прогулки по Ташкенту легкими, безопасными и удобными для туристов и жителей.

Туристам предоставят бесплатные цифровые карты

Большинство иностранных гостей, прибывающих в Ташкент, желают пешком дойти до исторических памятников, базаров, парков отдыха, кафе-ресторанов и туристических махаллей.

В связи с этим была подчеркнута необходимость наличия в городе четких указателей, удобных туристических маршрутов и цифровых карт.

Ответственным лицам поручено внедрить карты, показывающие маршруты Ташкента, в следующих местах:

  • автобусные остановки;

  • железнодорожные вокзалы;

  • аэропорт;

  • станции метро.

Будет создана возможность бесплатно и легко скачать эти карты на мобильный телефон.

Вопрос чистоты рассмотрен критически

Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что Ташкент издавна признавался чистым, опрятным и зеленым городом.

В то же время был критически проанализирован уровень чистоты на улицах, аллеях и в парках столицы, и то, насколько он отвечает требованиям населения и туристов.

Подчеркнуто, что чистота — это не простой бытовой вопрос, а культура города и ценность общества.

«Чистота начинается с порога»

Председателям махаллей, нураниям и активистам поставлена задача широко привлекать население к благоустроительным работам.

В том числе:

  • содержание территорий в чистоте;

  • посадка деревьев;

  • регулярный полив саженцев;

  • была отмечена необходимость прививать молодежи экологическую культуру.

В частности, отмечена важность привития молодому поколению ценности «Чистота начинается с порога».

В каждом районе построят современные туалеты

Также отдельно обсуждалась нехватка общественных туалетов для гостей столицы и жителей, вышедших на прогулку.

Ответственным лицам поручено в течение месяца разработать специальную программу. В этом же году планируется построить по 15–20 современных туалетов в каждом районе.

Земельные участки для строительства этих объектов будут выставлены на аукционные торги.

Количество мусорных урн увеличится

Также будут приняты меры по резкому увеличению количества мусорных урн на улицах, местах отдыха и в туристических зонах Ташкента.

Ожидается, что если планы будут реализованы, столица станет не только удобным для туристов, но и более чистым и упорядоченным городом.

ТашкентШавкат Мирзиёев
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Президент ознакомился со строительными работами в СергелиПрезидент ознакомился со строительными работами в СергелиСегодня, 16:45Вяленые помидоры, выращенные в Кашкадарьинской области, выходят на рынки Европы и АзииВяленые помидоры, выращенные в Кашкадарьинской области, выходят на рынки Европы и АзииСегодня, 15:48В Узбекистане запрещается охота на редких животныхВ Узбекистане запрещается охота на редких животныхСегодня, 13:45Новый Сергели стал зоной 24/7: открыто 250 рабочих мест (фото, видео)Новый Сергели стал зоной 24/7: открыто 250 рабочих мест (фото, видео)Сегодня, 12:32Завершился государственный визит Шавката Мирзиёева в Грузию (видео)Завершился государственный визит Шавката Мирзиёева в Грузию (видео)Сегодня, 12:25Узбекистан и Грузия стали стратегическими партнерами (видео)Узбекистан и Грузия стали стратегическими партнерами (видео)Сегодня, 12:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
Завтра в государственных организациях рабочий день начнется в 10:00
Завтра в государственных организациях рабочий день начнется в 10:00
Два узбекских села теперь перешли под юрисдикцию Кыргызстана
Два узбекских села теперь перешли под юрисдикцию Кыргызстана
В Ташкенте ощутили землетрясение силой 2–3 балла, в Сурхандарье — 4–5 баллов
В Ташкенте ощутили землетрясение силой 2–3 балла, в Сурхандарье — 4–5 баллов
21 июня: самый длинный день и самая короткая ночь
21 июня: самый длинный день и самая короткая ночь
В Узбекистане значительно выросла розничная цена на пропан
В Узбекистане значительно выросла розничная цена на пропан
Стало известно, что крупнейшее золотое месторождение планеты находится в Узбекистане
Стало известно, что крупнейшее золотое месторождение планеты находится в Узбекистане
Президент подарил девушке Volkswagen: в чем причина?
Президент подарил девушке Volkswagen: в чем причина?