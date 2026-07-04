Ташкент станет более удобным городом для туристов

С начала года Ташкент посетили около 3 миллионов иностранных туристов. Теперь в столице планируется организовать удобные пешие маршруты, цифровые карты, современные туалеты и больше мусорных урн для гостей.

Главная цель — сделать прогулки по Ташкенту легкими, безопасными и удобными для туристов и жителей.

Туристам предоставят бесплатные цифровые карты

Большинство иностранных гостей, прибывающих в Ташкент, желают пешком дойти до исторических памятников, базаров, парков отдыха, кафе-ресторанов и туристических махаллей.

В связи с этим была подчеркнута необходимость наличия в городе четких указателей, удобных туристических маршрутов и цифровых карт.

Ответственным лицам поручено внедрить карты, показывающие маршруты Ташкента, в следующих местах:

автобусные остановки;

железнодорожные вокзалы;

аэропорт;

станции метро.

Будет создана возможность бесплатно и легко скачать эти карты на мобильный телефон.

Вопрос чистоты рассмотрен критически

Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что Ташкент издавна признавался чистым, опрятным и зеленым городом.

В то же время был критически проанализирован уровень чистоты на улицах, аллеях и в парках столицы, и то, насколько он отвечает требованиям населения и туристов.

Подчеркнуто, что чистота — это не простой бытовой вопрос, а культура города и ценность общества.

«Чистота начинается с порога»

Председателям махаллей, нураниям и активистам поставлена задача широко привлекать население к благоустроительным работам.

В том числе:

содержание территорий в чистоте;

посадка деревьев;

регулярный полив саженцев;

была отмечена необходимость прививать молодежи экологическую культуру.

В частности, отмечена важность привития молодому поколению ценности «Чистота начинается с порога».

В каждом районе построят современные туалеты

Также отдельно обсуждалась нехватка общественных туалетов для гостей столицы и жителей, вышедших на прогулку.

Ответственным лицам поручено в течение месяца разработать специальную программу. В этом же году планируется построить по 15–20 современных туалетов в каждом районе.

Земельные участки для строительства этих объектов будут выставлены на аукционные торги.

Количество мусорных урн увеличится

Также будут приняты меры по резкому увеличению количества мусорных урн на улицах, местах отдыха и в туристических зонах Ташкента.

Ожидается, что если планы будут реализованы, столица станет не только удобным для туристов, но и более чистым и упорядоченным городом.