В Узбекистане может снизиться цена на говядину
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В Узбекистан из Китая была доставлена партия из 325 голов племенного крупного рогатого скота. Сообщается, что этот вид КРС завозится в страну впервые.
Животные преодолели более 4 тысяч километров. Каждое из них может достигать веса до 900 килограммов и давать до 5 500 литров молока в год.
Еще одна особенность этих коров — способность адаптироваться к местному климату. Это расширяет возможности их разведения и содержания в условиях Узбекистана.
Специалисты ожидают, что такой племенной скот повысит продуктивность в животноводстве. Если объемы производства мяса и молока увеличатся, может улучшиться обеспечение внутреннего рынка.
Предполагается, что рост предложения в будущем послужит стабилизации или даже определенному снижению цен на говядину.
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