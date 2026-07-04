В Узбекистане может снизиться цена на говядину

·0·Узбекистан
В Узбекистане может снизиться цена на говядину

В Узбекистан из Китая была доставлена партия из 325 голов племенного крупного рогатого скота. Сообщается, что этот вид КРС завозится в страну впервые.

Животные преодолели более 4 тысяч километров. Каждое из них может достигать веса до 900 килограммов и давать до 5 500 литров молока в год.

Еще одна особенность этих коров — способность адаптироваться к местному климату. Это расширяет возможности их разведения и содержания в условиях Узбекистана.

Специалисты ожидают, что такой племенной скот повысит продуктивность в животноводстве. Если объемы производства мяса и молока увеличатся, может улучшиться обеспечение внутреннего рынка.

Предполагается, что рост предложения в будущем послужит стабилизации или даже определенному снижению цен на говядину.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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