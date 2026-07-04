Представлены долгожданная песня и клип Шохруххона «Лола»!

Новая песня Шохруххона «Лола» и клип на нее представлены на платформе Youtube. Певец сообщил об этом на своих страницах в социальных сетях.

До премьеры песни короткие отрывки вызвали интерес у поклонников. Теперь можно послушать полную версию композиции и посмотреть клип.

После объявления Шохруххона в социальных сетях поклонники выражают в комментариях свое отношение к новой творческой работе. Многие пожелали певцу удачи и поделились мнениями о клипе.

Клип на песню «Лола» в настоящее время доступен на платформе Youtube.