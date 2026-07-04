Nodir Zoitov порадовал фанатов новой песней «Qizalog‘im» (аудио)

·1·Культура
Nodir Zoitov порадовал фанатов новой песней «Qizalog‘im» (аудио)

Певец Nodir Zoitov представил очередную музыкальную премьеру для своих поклонников. Сегодня в 17:00 артист опубликовал аудиоверсию новой песни под названием «Qizalog‘im» на платформе YouTube.

Новая композиция за короткое время привлекла внимание слушателей и стала обсуждаться в социальных сетях. Фанаты в комментариях высоко оценивают содержание и мелодию песни, отмечая, что тепло приняли её.

В настоящее время представлена только аудиоверсия песни «Qizalog‘im». Слушатели уже строят предположения о том, что на эту композицию может быть снят видеоклип.

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Charos
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