Барселона отказалась от трансфера Гарри Кейна: кто придёт на смену Роберту Левандовскому

·88·Спорт
Барселона отказалась от трансфера Гарри Кейна: кто придёт на смену Роберту Левандовскому

Испанскому клубу «Барселона» пришлось пересмотреть планы по усилению линии атаки и поиску достойного преемника Роберта Левандовского. Каталонцы рассматривали кандидатуру капитана сборной Англии Гарри Кейна, однако желание футболиста продолжить карьеру в Германии поставило точку на этом трансфере. Об этом сообщает Goal.com сообщ ает.

Руководство клуба, учитывая возраст опытного польского нападающего Роберта Левандовского, поставило целью найти игрока на позицию центрального форварда в долгосрочной перспективе. По данным издания Goal.com, представители «Барселоны» связывались с Гарри Кейном, чтобы изучить вероятность его перехода в чемпионат Испании. Однако переговоры завершились, так и не начавшись.

Как выяснилось, Гарри Кейн в данный момент не намерен покидать ряды «Баварии». По подтверждению журналиста издания Bild Кристиана Фалька, каталонцы выходили на контакт с окружением футболиста, но получили отказ. Игрок чувствует себя счастливым в мюнхенском клубе и хочет продолжить карьеру именно в Бундеслиге.

Новая цель каталонцев

После того как вариант с Гарри Кейном закрылся, «Барселона» сосредоточила всё внимание на других кандидатах. На данный момент главной целью клуба остаётся нападающий «Атлетико Мадрид» Хулиан Альварес. Каталонцы видят в молодом и результативном аргентинском форварде будущего лидера команды.

Тем не менее, состоявшийся трансфер Гарри Кейна мог бы стать большим успехом для «Барселоны». В сезоне 2025/26 английский нападающий забил 61 гол во всех турнирах и сделал 7 голевых передач. Его контракт с мюнхенским клубом действует до июня 2027 года.

Руководство «Баварии» также не хочет отпускать своего лучшего бомбардира. Руководство клуба готовится вести переговоры о продлении действующего соглашения с Гарри Кейном. В настоящее время футболист сосредоточен на выступлении за сборную Англии на чемпионате мира, однако ожидается, что после турнира вопрос нового контракта будет рассмотрен.

Вопрос нападающего для «Барселоны» по-прежнему остаётся открытым. Хотя Роберт Левандовский пока демонстрирует игру на высоком уровне, клуб продолжит искать более молодую звезду, которая выведет команду на новый уровень в следующих сезонах. Помимо Хулиана Альвареса, говорят, что в трансферном списке команды есть ещё ряд имён.

БарселонаБаварияГарри КейнРоберт ЛевандовскийТрансферы
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