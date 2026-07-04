Наблюдаемая по всей Европе аномальная волна тепла стала серьезным испытанием для населения региона. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), на сегодняшний день лишь 20% домохозяйств в Европе оборудованы кондиционерами или аналогичными приборами для охлаждения помещений. Этот показатель значительно ниже, чем в других развитых регионах, и именно низкий уровень технологической готовности рассматривается как одна из главных причин роста числа случаев смерти. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Последние статистические данные, опубликованные Министерством здравоохранения Бельгии, показали, насколько плачевной является ситуация. За короткий период с 18 по 29 июня текущего года в стране было зафиксировано 1222 случая смерти из-за экстремальной жары. Самое прискорбное, что почти половину умерших составили пожилые люди в возрасте 85 лет и старше.

Изменение климата и непредвиденные потери

Специалисты отмечают, что из-за масштабной тепловой волны, охватившей Европу, общий уровень смертности в Бельгии вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. Этот показатель значительно превысил ожидания общественности и правительства, выявив, что самые уязвимые слои населения абсолютно не готовы к климатическим изменениям.

Хотя в Бельгии не был зафиксирован абсолютный рекорд температуры для июня, в столице Брюсселе термометр показывал выше 35 °К несколько дней подряд. Во внутренних районах страны температура воздуха поднималась до 38-40 °К. В таких условиях отсутствие систем охлаждения в домах оказывает разрушительное воздействие на здоровье человека.

Общая ситуация в регионе и принимаемые меры

В других европейских странах ситуация также нестабильна. Во многих государствах июнь был зафиксирован как самый жаркий период за историю наблюдений. Правительства вынуждены принимать чрезвычайные меры, включая закрытие школ, отмену массовых мероприятий на открытом воздухе и организацию специальных пунктов охлаждения в городах.

По сообщению климатологов, июнь 2026 года, обновив все рекорды по температуре океана, стал самым жарким месяцем в истории. Это свидетельствует о том, что в будущем потребность в технологиях кондиционирования и охлаждения зданий в европейских городах будет резко возрастать. Для таких регионов с жарким климатом, как Узбекистан, этот опыт вновь подтверждает, насколько важно адаптировать инфраструктуру к изменениям климата.