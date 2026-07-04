Землю охватила мощная магнитная буря: ученые предупреждают

·74·Мир
Землю охватила мощная магнитная буря: ученые предупреждают

На планете Земля наблюдается сильная магнитная буря уровня Г3.33. Специалисты отмечают, что это второе по силе геомагнитное явление, зафиксированное с начала 2026 года, которое связано с резким усилением солнечной активности.

По данным Лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследований Российской академии наук, магнитная буря началась почти на сутки позже предыдущих прогнозов.

Ученые отмечают, что магнитное поле Земли в течение последних 24 часов находилось под воздействием потоков плазмы, выброшенных Солнцем. Первая волна этих потоков достигла Земли 3 июля примерно в 16:00 по местному времени.

Решающие изменения произошли в ночь на 4 июля. Именно в это время скорость солнечного ветра резко возросла, а направление межпланетного магнитного поля изменилось. В результате возникла мощная геомагнитная буря уровня Г3.33.

Специалисты напоминают, что солнечные вспышки делятся на классы А, Б, К, М и Кс в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Подобные сильные геомагнитные бури в некоторых случаях могут привести к сбоям в работе электросетей и систем связи, а также повлиять на миграционные пути птиц и некоторых животных.

Кроме того, в периоды такой геомагнитной активности вполне вероятно расширение зон наблюдения полярных сияний. Ученые сообщили, что постоянно следят за солнечной активностью и контролируют развитие ситуации.

Российская академия наукИнститут космических исследований
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Kamola Shuhratova
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