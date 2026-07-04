Производство смартфонов линейки Xiaomi Civi прекращено

Китайский технологический гигант Xiaomi решил отказаться от своей самой изящной и ориентированной на дизайн линейки смартфонов — серии Civi. Эта информация была опубликована авторитетным инсайдером в мире технологий Digital Chat Station. Согласно ему, компания прекратила развитие этого направления, и ждать появления имени Civi среди устройств следующего поколения не стоит. Об этом Ixbt.com сообщает .

Это решение стало неожиданным для многих поклонников технологий, поскольку в течение нескольких месяцев в сети ходили различные слухи о готовящемся модели Civi 6. Предполагалось, что новая модель получит 200-мегапиксельную камеру, новейший процессор Snapdragon 8 Elite и отдельную кнопку для функций искусственного интеллекта. Однако последние данные указывают на то, что проект полностью закрыт.

Объёмы продаж и стратегические изменения

Как сообщает издание ixbt.com, основной причиной прекращения проекта называются более низкие, чем ожидалось, показатели продаж предыдущих моделей. Руководство Xiaomi, по-видимому, предпочло перенаправить ресурсы на основные флагманы и линейку Redmi, которые приносят больше прибыли и пользуются большей популярностью. Это является частью стратегии компании по укреплению своих позиций на мировом рынке.

Серия Civi впервые дебютировала в 2021 году. С тех пор на рынок были представлены модели Civi, Civi 1S, Civi 2, Civi 3, Civi 4 Pro и даже Civi 5 Pro, известная на некоторых рынках как Xiaomi 15 Civi. Эти смартфоны благодаря тонкому корпусу, лёгкости и высококачественным фронтальным камерам стремились привлечь внимание прежде всего молодёжи и любителей дизайна.

На рынке Узбекистана устройства Xiaomi, в частности модели среднего и высокого сегмента этого бренда, также весьма популярны. Хотя линейка Civi официально не поступала в широкую продажу, многие пользователи заказывали её из-за рубежа из-за изящного дизайна. Теперь ожидается, что нишу этого сегмента займут компактные версии линейки Xiaomi 15.

Кстати стоит отметить, что Digital Chat Station, распространивший эту информацию, ранее уже точно предсказывал множество технологических новинок, в том числе технические характеристики смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro. Кроме того, он первым раскрыл информацию о том, что модель Realme GT 7 Pro будет оснащена дисплеем Samsung.

Этот шаг бренда Xiaomi свидетельствует о том, насколько обострилась конкуренция на рынке смартфонов. Ожидается, что теперь компания сосредоточит всё внимание на единой линейке флагманов с расширенными возможностями искусственного интеллекта и более совершенных в техническом плане.