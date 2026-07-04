В Навои трагически погибли два 15-летних подростка, купавшиеся в канале

·27·Общество
В Навои трагически погибли два 15-летних подростка, купавшиеся в канале

В Навоийской области произошла трагедия, унесшая жизни двух подростков. По предварительным данным, они погибли после того, как пошли купаться в канал. В некоторых сообщениях предполагается, что причиной трагедии стал удар электрическим током.

Как сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Навоийской области, инцидент произошел 2 июля в полдень на территории махалли Янгиабад в Навбахорском районе.

Установлено, что двое подростков 2011 года рождения — Р.Б. и А.С. — отправились купаться в канал «Канимех», протекающий через махаллю. Вскоре после этого их тела были извлечены из воды.

В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для установления точных причин этой трагедии. Отдел внутренних дел Навбахорского района продолжает проверку, направленную на выяснение причины смерти.

Ведомства призывают граждан, особенно молодежь, не купаться в не предназначенных для этого местах и строго соблюдать правила безопасности. Сообщается, что по итогам следствия всем деталям происшествия будет дана правовая оценка.

НавоиЯнгиабадНавбахорКанимех
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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