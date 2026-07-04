Задержан иностранец, добывавший 970 граммов наркотиков (видео)

·38·Общество
Задержан иностранец, добывавший 970 граммов наркотиков (видео)

В ходе оперативного мероприятия по противодействию незаконному обороту синтетических наркотических средств в Ташкентской области задержан иностранец, пытавшийся вывезти крупную партию наркотиков из тайника. Об этом сообщила Служба государственной безопасности.

Отмечается, что совместными силами сотрудников Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и Таможенных органов в Ахангаранском районе проведена специальная оперативная операция.

В ходе операции гражданин одного из государств Ближнего Востока 1994 года рождения был задержан в момент выемки 970 граммов синтетического наркотического средства «мефедрон» из заранее спрятанного тайника в поле и попытки его вывоза.

Впоследствии оперативное мероприятие было продолжено, осмотрен дом в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента, где временно проживал подозреваемый. В ходе обыска изъяты 2 электронных весов, термоизоляционная лента и другие предметы, которые могли использоваться для фасовки и распространения наркотических средств, в качестве вещественных доказательств.

В настоящее время по данному факту ведется предварительное расследование.

ТашкентАхангаранМирзо УлугбекСлужба государственной безопасности
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