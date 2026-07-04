Неприятному запаху в Сергели наконец положат конец: назван срок

Установлен конкретный срок решения проблемы неприятного запаха, который на протяжении многих лет беспокоит жителей Сергелийского и Янгихайотского районов. На совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева этот вопрос был подробно обсужден, а ответственным лицам поручено полностью устранить проблему до 1 сентября.

Как сообщается, основным источником неприятного запаха указано очистное сооружение. В связи с этим на комплексе приема сточных вод будут установлены современные фильтрационные технологии и приняты меры по устранению неприятного запаха, распространяющегося в воздух.

На совещании также был объявлен крупный проект, направленный на долгосрочное решение данной проблемы. Согласно ему, с 2027 года при сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами в Нижнечирчикском районе начнется строительство нового современного очистного сооружения мощностью 300 тысяч кубометров в сутки. Ожидается, что это значительно снизит нагрузку на действующее сооружение в Сергели.

Для справки: проблема неприятного запаха в Сергели на протяжении нескольких лет является одним из основных недовольств населения. В частности, в 2021 году жители махалли «Узгарish» неоднократно обращались по поводу постоянного неприятного запаха. В ходе проведенных тогда проверок в отношении 22 должностных лиц ряда предприятий, сбрасывающих сточные воды, были приняты административные меры.

На совещании также был определен ряд задач по улучшению транспортной инфраструктуры. В частности, в 2026 году на основных 23-километровых дорогах Сергелийского района будет пересмотрена безопасность дорожного движения. Кроме того, будут установлены 455 «умных» светофоров, обновлены 150 автобусных остановок и построена автостоянка на 10 тысяч мест.

Помимо этого, в следующем году на улице Новый Сергели запланировано строительство 5,5-километровой выделенной полосы для автобусов системы BRT. Она свяжет эту полосу с улицей Шота Руставели. Вместе с тем поставлена задача ускорить строительство нового моста на Ташкентской кольцевой дороге, который соединит Сергелийский, Бектемирский и Янгихайотский районы с остальными территориями столицы.