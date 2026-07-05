В Ахангаранском районе задержан иностранец с 970 граммами «мефедрона» (видео)
В Ахангаранском районе Ташкентской области проведена оперативная акция против незаконного оборота синтетических наркотических средств. В ходе операции задержан гражданин одной из стран Ближнего Востока с почти одним килограммом «мефедрона».
Наркотическое вещество было спрятано в тайнике в поле
Мероприятие было проведено в сотрудничестве с сотрудниками Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и Таможенных органов.
Сообщается, что иностранец был задержан в момент, когда он выкапывал синтетическое наркотическое средство «мефедрон» в количестве 970 граммов из тайника, устроенного в поле.
Квартира в Ташкенте также была проверена
Оперативное мероприятие было продолжено, и была осмотрена временная квартира подозреваемого в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента.
В ходе проверки:
2 электронных весов;
термоизоляционные пакеты;
другие предметы изъяты в качестве вещественных доказательств.
Следственные действия продолжаются
В настоящее время правоохранительными органами ведется предварительное расследование.
Выясняется источник происхождения наркотического вещества, кому планировалось его доставить, а также причастность других лиц к данному делу.
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