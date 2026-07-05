В Ахангаранском районе задержан иностранец с 970 граммами «мефедрона» (видео)

В Ахангаранском районе Ташкентской области проведена оперативная акция против незаконного оборота синтетических наркотических средств. В ходе операции задержан гражданин одной из стран Ближнего Востока с почти одним килограммом «мефедрона».

Наркотическое вещество было спрятано в тайнике в поле

Мероприятие было проведено в сотрудничестве с сотрудниками Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и Таможенных органов.

Сообщается, что иностранец был задержан в момент, когда он выкапывал синтетическое наркотическое средство «мефедрон» в количестве 970 граммов из тайника, устроенного в поле.

Квартира в Ташкенте также была проверена

Оперативное мероприятие было продолжено, и была осмотрена временная квартира подозреваемого в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента.

В ходе проверки:

2 электронных весов;

термоизоляционные пакеты;

другие предметы изъяты в качестве вещественных доказательств.

Следственные действия продолжаются

В настоящее время правоохранительными органами ведется предварительное расследование.

Выясняется источник происхождения наркотического вещества, кому планировалось его доставить, а также причастность других лиц к данному делу.