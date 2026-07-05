Хаби Алонсо хочет получить двух звезд из «Реала» в «Челси»
Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо проявляет интерес к футболистам своей бывшей команды — «Реала», чтобы усилить состав лондонского клуба. По данным источников, главными целями испанского специалиста являются Орельен Чуамени и Арда Гюлер.
Алонсо хочет усилить полузащиту
Сообщается, что Хаби Алонсо хочет видеть полузащитника сборной Франции Орельена Чуамени в составе «Челси».
Своей способностью к физической борьбе в центре поля, отбору мяча и инициации атак Чуамени может добавить новой силы в игру лондонского клуба.
Арда Гюлер также в планах тренера
Еще одна трансферная цель «Челси» — молодой талант мадридцев Арда Гюлер.
Футболист, отличающийся техническим мастерством, нестандартными решениями и универсальностью в атаке, может занять важное место в новом проекте Алонсо.
По данным источников, руководство «Реала» готовится к возможным предложениям по обоим футболистам.
Алонсо подписал долгосрочный контракт с «Челси»
Хаби Алонсо недавно подписал с «Челси» контракт, рассчитанный до лета 2030 года.
Руководство клуба хочет дать испанскому специалисту возможность построить новую команду и реализовать долгосрочный проект.
Хорошее знание «Реала» может дать преимущество
Алонсо во время своей игровой карьеры защищал цвета «Реала». Поэтому он хорошо знает внутреннюю систему мадридского клуба, стиль игры и возможности футболистов.
Теперь главный вопрос — отправит ли «Челси» официальное предложение за Чуамени и Гюлера, или эти два трансфера останутся лишь планами?
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