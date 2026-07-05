Хаби Алонсо хочет получить двух звезд из «Реала» в «Челси»

·107·Спорт
Хаби Алонсо хочет получить двух звезд из «Реала» в «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо проявляет интерес к футболистам своей бывшей команды — «Реала», чтобы усилить состав лондонского клуба. По данным источников, главными целями испанского специалиста являются Орельен Чуамени и Арда Гюлер.

Алонсо хочет усилить полузащиту

Сообщается, что Хаби Алонсо хочет видеть полузащитника сборной Франции Орельена Чуамени в составе «Челси».

Своей способностью к физической борьбе в центре поля, отбору мяча и инициации атак Чуамени может добавить новой силы в игру лондонского клуба.

Арда Гюлер также в планах тренера

Еще одна трансферная цель «Челси» — молодой талант мадридцев Арда Гюлер.

Футболист, отличающийся техническим мастерством, нестандартными решениями и универсальностью в атаке, может занять важное место в новом проекте Алонсо.

По данным источников, руководство «Реала» готовится к возможным предложениям по обоим футболистам.

Алонсо подписал долгосрочный контракт с «Челси»

Хаби Алонсо недавно подписал с «Челси» контракт, рассчитанный до лета 2030 года.

Руководство клуба хочет дать испанскому специалисту возможность построить новую команду и реализовать долгосрочный проект.

Хорошее знание «Реала» может дать преимущество

Алонсо во время своей игровой карьеры защищал цвета «Реала». Поэтому он хорошо знает внутреннюю систему мадридского клуба, стиль игры и возможности футболистов.

Теперь главный вопрос — отправит ли «Челси» официальное предложение за Чуамени и Гюлера, или эти два трансфера останутся лишь планами?

Хаби АлонсоЧелсиРеал МадридОрельен ТчуамениАрда Гюлер
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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