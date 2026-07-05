Стало известно, что Месси сказал Возинье...

·84·Спорт
Стало известно, что Месси сказал Возинье...

Вратарь сборной Кабо-Верде Жозимар Возиня рассказал о разговоре с Лионельем Месси после драматического матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Аргентины.

По словам опытного голкипера, которому уже за 40, аргентинская звезда высоко оценила его игру и сказала, что весь народ Кабо-Верде должен им гордиться.

«Твой народ должен тобой гордиться»

После окончания матча, который Аргентина выиграла со счетом 3:2, Возиня подошел к Месси.

«Он обнял меня и сказал: «Ты сыграл великолепно. Твой народ должен тобой гордиться», — вспоминал вратарь.

Для Возини услышать такие теплые слова от одного из величайших игроков в истории футбола стало незабываемым событием.

Что ответил Возиня Месси?

Голкипер Кабо-Верде поблагодарил аргентинского футболиста и назвал его лучшим игроком.

«Для меня это был невероятный момент. Я сказал ему: «Спасибо, Лео. Ты лучший», — рассказал Возиня.

Также попросил футболку Месси

Во время разговора Возиня попросил Месси обменяться футболками.

Лео ответил, что в тоннеле после интервью он отдаст ему свою футболку.

«Такие моменты навсегда останутся в моем сердце», — сказал вратарь Кабо-Верде.

Возиня стал одним из героев мундиаля

Кабо-Верде оказало достойное сопротивление Аргентине и довело матч до дополнительного времени. Однако в решающие минуты уступило со счетом 2:3 и попрощалось с турниром.

Тем не менее, благодаря уверенным действиям, множеству сейвов и своему опыту на этом чемпионате мира, Возиня стал одним из самых заметных вратарей турнира.

В счете победила Аргентина, но один из самых искренних моментов после матча остался между Возиней и Месси.

Лионель МессиЖозимар ВозиньяАргентинаКабо-Верде
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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