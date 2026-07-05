Введён новый порядок субсидирования студенческих общежитий

·2·Общество
Введён новый порядок субсидирования студенческих общежитий

В Узбекистане обновлён порядок строительства и финансирования студенческих жилых помещений на основе государственно-частного партнёрства. Теперь предприниматели будут строить современные общежития, а государство — компенсировать часть расходов на их строительство и эксплуатацию.

Новая система направлена на увеличение количества жилья для студентов, привлечение частного сектора и улучшение условий в общежитиях.

Проект должен быть рассчитан не менее чем на 200 мест

Согласно решению правительства, новые проекты на основе государственно-частного партнёрства должны предусматривать строительство студенческих жилых помещений вместимостью не менее 200 мест.

Предприниматели на основании заключённого с государством договора будут заниматься строительством, оснащением и управлением общежитием.

Государство же в пределах установленного лимита выделяет субсидию в размере до 50 процентов расходов на строительство каждого спального места.

Часть платы студентов будет компенсироваться

Размер платы за проживание в общежитии определяется на основании соглашения между государством и частным партнёром.

Для студентов, размещённых через приёмную комиссию, государство за счёт бюджета компенсирует до 50 процентов расходов на содержание и эксплуатацию общежития.

Субсидии рассчитываются через специальную электронную платформу на основе биометрической идентификации студентов. Это позволяет направлять средства тем студентам, которые фактически проживают в общежитии.

На свободные места могут быть заселены и другие студенты

Если в студенческом жилом помещении останутся свободные места, разрешается заселять туда также студентов, обучающихся в других высших образовательных организациях.

Кроме того, на земельном участке, выделенном под общежитие, свободные территории помимо спальных мест, указанных в договоре, могут использоваться для предпринимательской деятельности.

Здесь могут быть организованы столовые, бытовые услуги, торговля или другие сервисные объекты для студентов.

Практика строительства общежитий на 50 мест отменяется

С 1 июля 2026 года отменяется практика строительства предпринимателями новых общежитий на 50 мест по заказу государственных высших образовательных организаций.

Однако проекты, начатые ранее, не будут приостановлены. Они будут продолжены в действующем порядке до истечения срока заключённых договоров.

Посредством новой системы планируется увеличить количество крупных и современных студенческих жилых помещений, а также охватить молодёжь, нуждающуюся в общежитии.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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