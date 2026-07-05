Мирзиёев направил поздравление Трампу по случаю 250-летия США
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с национальным праздником США — Днем независимости, а также с 250-летием независимости страны.
В своем поздравительном послании глава нашего государства пожелал американскому народу мира, благополучия и процветания, подчеркнув, что отношения между двумя странами выходят на новый уровень.
Американскому народу выражены искренние пожелания
В своем поздравительном письме Шавкат Мирзиёев от имени многонационального народа Узбекистана поздравил Дональда Трампа и дружественный американский народ.
«Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам и дружественному американскому народу самые искренние поздравления и добрые пожелания от имени многонационального народа Узбекистана», — говорится в послании.
Лидер Узбекистана отметил, что под руководством Дональда Трампа экономическая мощь и международное влияние США продолжают расти.
По его словам, Америка занимает важное место в обеспечении глобального развития и безопасности, активно развивая практическое сотрудничество с другими государствами.
Узбекско-американские отношения обретают новое содержание
Шавкат Мирзиёев заявил, что позитивные процессы в США создают прочную основу для всестороннего расширения отношений между Узбекистаном и Америкой.
Глава нашего государства особо подчеркнул, что двусторонние связи, основанные на взаимном уважении, доверии и общих интересах, наполняются новым содержанием.
В качестве приоритетных направлений сотрудничества в письме были отмечены:
увеличение объема взаимной торговли;
реализация совместных инвестиционных проектов;
расширение партнерства в сфере важных минеральных ресурсов;
углубление инновационной кооперации.
Сотрудничество в сфере безопасности будет усилено
Лидер Узбекистана выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении диалога и практического партнерства в области безопасности.
В частности, была подчеркнута важность расширения совместных усилий двух стран по борьбе со следующими современными угрозами:
незаконная миграция;
терроризм и экстремизм;
транснациональная преступность;
незаконный оборот наркотических средств.
Было отмечено, что сотрудничество в этих направлениях имеет важное значение не только для безопасности двух стран, но и для региональной стабильности.
Выражены большие надежды на партнерство в рамках «С5+1»
Шавкат Мирзиёев также отдельно остановился на сотрудничестве в региональных и глобальных форматах.
Лидер Узбекистана выразил уверенность в том, что отношения в рамках платформы «С5+1», Организации Объединенных Наций и других международных институтов при активной поддержке Дональда Трампа выйдут на качественно новый уровень.
Ожидается встреча в Майами
В завершение поздравительного письма Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что с большим интересом ожидает встречи с Дональдом Трампом в рамках саммита «Группы двадцати», который пройдет в декабре текущего года в городе Майами.
Предстоящий диалог может открыть новые возможности для дальнейшего расширения торговли, инвестиций, безопасности и международного сотрудничества между Узбекистаном и США.
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