Мирзиёев направил поздравление Трампу по случаю 250-летия США

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с национальным праздником США — Днем независимости, а также с 250-летием независимости страны.

В своем поздравительном послании глава нашего государства пожелал американскому народу мира, благополучия и процветания, подчеркнув, что отношения между двумя странами выходят на новый уровень.

Американскому народу выражены искренние пожелания

В своем поздравительном письме Шавкат Мирзиёев от имени многонационального народа Узбекистана поздравил Дональда Трампа и дружественный американский народ.

«Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам и дружественному американскому народу самые искренние поздравления и добрые пожелания от имени многонационального народа Узбекистана», — говорится в послании.

Лидер Узбекистана отметил, что под руководством Дональда Трампа экономическая мощь и международное влияние США продолжают расти.

По его словам, Америка занимает важное место в обеспечении глобального развития и безопасности, активно развивая практическое сотрудничество с другими государствами.

Узбекско-американские отношения обретают новое содержание

Шавкат Мирзиёев заявил, что позитивные процессы в США создают прочную основу для всестороннего расширения отношений между Узбекистаном и Америкой.

Глава нашего государства особо подчеркнул, что двусторонние связи, основанные на взаимном уважении, доверии и общих интересах, наполняются новым содержанием.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества в письме были отмечены:

увеличение объема взаимной торговли;

реализация совместных инвестиционных проектов;

расширение партнерства в сфере важных минеральных ресурсов;

углубление инновационной кооперации.

Сотрудничество в сфере безопасности будет усилено

Лидер Узбекистана выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении диалога и практического партнерства в области безопасности.

В частности, была подчеркнута важность расширения совместных усилий двух стран по борьбе со следующими современными угрозами:

незаконная миграция;

терроризм и экстремизм;

транснациональная преступность;

незаконный оборот наркотических средств.

Было отмечено, что сотрудничество в этих направлениях имеет важное значение не только для безопасности двух стран, но и для региональной стабильности.

Выражены большие надежды на партнерство в рамках «С5+1»

Шавкат Мирзиёев также отдельно остановился на сотрудничестве в региональных и глобальных форматах.

Лидер Узбекистана выразил уверенность в том, что отношения в рамках платформы «С5+1», Организации Объединенных Наций и других международных институтов при активной поддержке Дональда Трампа выйдут на качественно новый уровень.

Ожидается встреча в Майами

В завершение поздравительного письма Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что с большим интересом ожидает встречи с Дональдом Трампом в рамках саммита «Группы двадцати», который пройдет в декабре текущего года в городе Майами.

Предстоящий диалог может открыть новые возможности для дальнейшего расширения торговли, инвестиций, безопасности и международного сотрудничества между Узбекистаном и США.