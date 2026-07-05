Почему «Реал» отказался от трансфера Энсо Фернандеса?

Мадридский «Реал» в период летних трансферов решил не приобретать полузащитника «Челси» Энсо Фернандеса. Руководство клуба считает, что стиль игры аргентинского футболиста не полностью соответствует текущим планам команды.

«Реал» поставил точку в слухах

По информации журналиста Рамона Альвареса, мадридцы даже выпустили официальное заявление с целью положить конец постоянным новостям о трансфере Энсо Фернандеса.

Таким образом, вероятность перехода 24-летнего полузащитника на «Сантьяго Бернабеу» в ближайшее время практически исключена.

Причина — Вальверде и Беллингем

По данным источника, руководство «Реала» считает, что с тактической точки зрения Энсо Фернандес недостаточно хорошо вписывается в одну линию с Федерико Вальверде и Джудом Беллингемом.

Мадридский клуб планирует в будущем строить центральную полузащиту именно вокруг Вальверде и Беллингема. По этой причине было признано нецелесообразным тратить большие средства еще на одного дорогостоящего опорного полузащитника.

Цена Энсо — 90 миллионов евро

Портал Трансфермаркт оценивает текущую рыночную стоимость Энсо Фернандеса в 90 миллионов евро.

Аргентинский футболист остается одним из ключевых игроков «Челси». Однако в текущей трансферной стратегии «Реала» для него не нашлось места.

Ожидается, что теперь мадридцы сосредоточат внимание не на полузащите, а на усилении других позиций состава.