ЧМ-2026. Марокко разгромило Канаду и вышло в четвертьфинал
В первом матче 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Марокко одержала уверенную победу над Канадой. Африканцы забили три мяча во втором тайме и разгромили соперника со счетом 3:0.
В первом тайме счет так и не был открыт
Начальный отрезок матча прошел в равной борьбе. Обе команды пытались создавать опасные моменты, однако до перерыва ворота остались неприкосновенными.
Основные события развернулись во втором тайме.
Унахи забил дважды за восемь минут
На 50-й минуте марокканцы грамотно использовали стандартное положение и открыли счет. Автором гола стал Аззедин Унахи.
На 82-й минуте Марокко организовало стремительную контратаку и наказало Канаду во второй раз. На этот раз Унахи нанес точный удар и оформил дубль.
Рахими поставил точку в победе
Канада в последние минуты попыталась сократить отставание, но вместо этого пропустила еще один мяч.
На 90+8-й минуте Рахими поразил ворота соперника и установил окончательный счет — 3:0.
Марокко в четвертьфинале
Таким образом, Марокко благодаря уверенной победе в 1/8 финала ЧМ-2026 пробилось в четвертьфинал.
Африканская команда проявила терпение в первом тайме, а во втором максимально использовала свои шансы и продолжила выступление на турнире.
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