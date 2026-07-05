ЧМ-2026. Марокко разгромило Канаду и вышло в четвертьфинал

·53·Спорт
ЧМ-2026. Марокко разгромило Канаду и вышло в четвертьфинал

В первом матче 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Марокко одержала уверенную победу над Канадой. Африканцы забили три мяча во втором тайме и разгромили соперника со счетом 3:0.

В первом тайме счет так и не был открыт

Начальный отрезок матча прошел в равной борьбе. Обе команды пытались создавать опасные моменты, однако до перерыва ворота остались неприкосновенными.

Основные события развернулись во втором тайме.

Унахи забил дважды за восемь минут

На 50-й минуте марокканцы грамотно использовали стандартное положение и открыли счет. Автором гола стал Аззедин Унахи.

На 82-й минуте Марокко организовало стремительную контратаку и наказало Канаду во второй раз. На этот раз Унахи нанес точный удар и оформил дубль.

Рахими поставил точку в победе

Канада в последние минуты попыталась сократить отставание, но вместо этого пропустила еще один мяч.

На 90+8-й минуте Рахими поразил ворота соперника и установил окончательный счет — 3:0.

Марокко в четвертьфинале

Таким образом, Марокко благодаря уверенной победе в 1/8 финала ЧМ-2026 пробилось в четвертьфинал.

Африканская команда проявила терпение в первом тайме, а во втором максимально использовала свои шансы и продолжила выступление на турнире.

МароккоКанадаАззедин УнаиРахими
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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