Задержан чиновник, требовавший 6 млн сумов за лицензию аптеки

·2·Общество
Задержан чиновник, требовавший 6 млн сумов за лицензию аптеки

Сообщается, что в Ташкентской области у предпринимателя, желавшего открыть новый филиал аптеки, потребовали деньги за решение вопроса лицензии. В связи с инцидентом в отношении ответственного сотрудника возбуждено уголовное дело.

Предприниматель обратился за получением лицензии

Зарегистрированный в Ташкентской области предприниматель с целью открытия нового филиала аптеки подал заявление на получение лицензии в государственное учреждение «Центр безопасности фармацевтической продукции» при Министерстве здравоохранения.

Однако в процессе лицензирования выяснилось, что сотрудник центра потребовал у него деньги.

Потребовано 6 миллионов сумов

По имеющимся сведениям, главный специалист управления лицензирования и контроля Центра пообещал предпринимателю положительно решить вопрос лицензии через своих знакомых должностных лиц.

За это он потребовал 6 миллионов сумов.

Часть денег получена

По предварительным данным, сотрудник получил 4 миллиона сумов из требуемой суммы.

Однако после того как оставшиеся 2 миллиона сумов не были переданы, на заявку предпринимателя о получении лицензии был дан отказ.

Возбуждено уголовное дело

В связи с данным инцидентом Следственным управлением при ГУВД города Ташкента в отношении сотрудника центра возбуждено уголовное дело.

Ему предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса:

  • статье 168;

  • статьям 25, 211.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех деталей происшествия.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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