Задержан чиновник, требовавший 6 млн сумов за лицензию аптеки
Сообщается, что в Ташкентской области у предпринимателя, желавшего открыть новый филиал аптеки, потребовали деньги за решение вопроса лицензии. В связи с инцидентом в отношении ответственного сотрудника возбуждено уголовное дело.
Предприниматель обратился за получением лицензии
Зарегистрированный в Ташкентской области предприниматель с целью открытия нового филиала аптеки подал заявление на получение лицензии в государственное учреждение «Центр безопасности фармацевтической продукции» при Министерстве здравоохранения.
Однако в процессе лицензирования выяснилось, что сотрудник центра потребовал у него деньги.
Потребовано 6 миллионов сумов
По имеющимся сведениям, главный специалист управления лицензирования и контроля Центра пообещал предпринимателю положительно решить вопрос лицензии через своих знакомых должностных лиц.
За это он потребовал 6 миллионов сумов.
Часть денег получена
По предварительным данным, сотрудник получил 4 миллиона сумов из требуемой суммы.
Однако после того как оставшиеся 2 миллиона сумов не были переданы, на заявку предпринимателя о получении лицензии был дан отказ.
Возбуждено уголовное дело
В связи с данным инцидентом Следственным управлением при ГУВД города Ташкента в отношении сотрудника центра возбуждено уголовное дело.
Ему предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса:
статье 168;
статьям 25, 211.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех деталей происшествия.
…