Златан Ибрагимович: «На моем месте я бы получил пять красных карточек»

Златан Ибрагимович высоко оценил выдержку футболистов сборной Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2026 против Парагвая.

По мнению бывшего шведского нападающего, несмотря на крайне напряженный характер встречи, французы не поддались на провокации соперника и продемонстрировали психологическую устойчивость.

«Французы сохранили спокойствие»

Ибрагимович отметил, что по ходу матча игроки Парагвая демонстрировали жесткий и провокационный футбол.

«Если бы я был на поле в этой игре, то, вероятно, получил бы четыре или пять красных карточек. Французские футболисты же сохранили спокойствие, улыбались и не поддались на провокации соперника», — сказал он в эфире ФОКс Спортс.

Он считает, что в такой ситуации лучший ответ сопернику — это концентрация на результате, а не на эмоциях.

Мбаппе забил единственный гол

Встреча завершилась победой Франции со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Килиан Мбаппе с пенальти. Капитан сборной Франции успешно реализовал свой шанс и вывел команду в четвертьфинал.

Соперник в четвертьфинале — Марокко

Подопечные Дидье Дешама в следующем раунде встретятся с национальной сборной Марокко.

Победитель этого противостояния получит путевку в полуфинал чемпионата мира. Для Франции спокойствие и дисциплина, проявленные в игре с Парагваем, могут вновь стать главным оружием.