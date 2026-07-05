«Реал» официально объявил о трансфере Дензеля Думфриса

Мадридский «Реал» официально сообщил о переходе в его состав правого защитника Дензеля Думфриса. С нидерландским футболистом подписан контракт, действующий до 30 июня 2030 года.

Таким образом, «сливочные» усилили линию защиты опытным и атакующим игроком.

Трансфер обошелся в 20 миллионов евро

Ранее СМИ сообщали, что «Реал» выплатит «Интеру» 20 миллионов евро за 30-летнего защитника.

Портал Трансфермаркт оценивает текущую рыночную стоимость Думфриса в 25 миллионов евро. Таким образом, мадридцы могли приобрести футболиста дешевле его рыночной цены.

Провел 207 матчей за «Интер»

Дензель Думфрис выступал за «Интер» с лета 2021 года.

За этот период нидерландский футболист во всех турнирах:

вышел на поле в 207 матчах;

забил 27 голов;

отдал 28 голевых передач.

Эти показатели демонстрируют, что он эффективен не только в защите, но и в атаке.

Завоевал пять трофеев в Италии

Думфрис дважды становился чемпионом Италии в составе «Интера». Также он трижды выигрывал кубок страны.

Теперь защитник продолжит свою карьеру в одном из самых известных клубов мира — «Реале».

Правый фланг «Реала» станет сильнее

Думфрис отличается скоростью, физической силой и активным участием в атаках. Его трансфер дает «Реалу» новые тактические возможности на правом фланге.

Болельщики Мадрида теперь ждут дебюта нидерландского футболиста в Испании. Клуб же в очередной раз укрепил свой состав сильным трансфером.