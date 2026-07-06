Почему Казахстан не хочет возвращаться в Азию?

·69·Спорт
Почему Казахстан не хочет возвращаться в Азию?

Выход национальной сборной Узбекистана на чемпионат мира вновь оживил старый спор в казахстанском футболе: стоит ли стране выйти из УЕФА и вернуться в Азиатскую футбольную конфедерацию?

Руководитель дирекции по проведению соревнований профессиональных клубов при Казахстанской федерации футбола Ержан Мусабеков резко отреагировал на эти призывы, перечислив основные преимущества пребывания в Европе.

«Мы тоже рады успеху Узбекистана»

После того как Узбекистан первым среди стран Центральной Азии завоевал путевку на чемпионат мира, участились мнения о том, что Казахстану следует вернуться в Азию.

Однако Мусабеков подчеркнул, что сравнивать эти два вопроса некорректно.

«Все сейчас рады тому, что Узбекистан сыграл на чемпионате мира, и мы тоже рады. Но они впервые за 30 лет проводят официальные матчи против сборных высокого уровня, таких как Португалия и Колумбия», — сказал он.

Что Казахстан получает в Европе?

По словам Мусабекова, благодаря тому, что Казахстан входит в состав УЕФА, он имеет возможность ежегодно проводить матчи против сильных европейских сборных и клубов.

Это касается не только национальной сборной, но и:

  • молодежных сборных;

  • женской национальной сборной;

  • профессиональных клубов.

«Мы каждый год выходим на поле против команд такого уровня. Кроме того, мы получаем деньги за эти игры», — отметил Мусабеков.

По его мнению, высокий уровень конкуренции, финансовые возможности и сильная футбольная среда являются основными причинами, по которым Казахстан должен оставаться в Европе.

Когда Казахстан перешел в УЕФА?

Казахстан добровольно вышел из состава Азиатской футбольной конфедерации в 2001 году.

25 апреля 2002 года на конгрессе УЕФА в Стокгольме (Швеция) страна была принята в Европейский футбольный союз и стала 52-м членом организации.

На это решение повлияло несколько факторов:

  • высокий уровень конкуренции в Европе;

  • доходы от телетрансляций и турниров;

  • современная футбольная инфраструктура;

  • возможность регулярно играть против сильных клубов и сборных.

География также сыграла важную роль

При принятии Казахстана в состав УЕФА учитывался и географический фактор.

Около 14 процентов территории страны расположено к западу от реки Урал, то есть на европейском континенте.

Футбольное руководство Казахстана провело длительные переговоры с представителями УЕФА и ФИФА. После этого европейские делегаты одобрили заявку страны.

Чемпионат мира или сильная конкуренция?

Существует мнение, что возвращение в Азию может повысить шансы Казахстана на выход на чемпионат мира. Однако для представителя федерации вопрос не ограничивается только путевкой на мундиаль.

Пребывание в Европе — это ежегодные сильные соперники, крупные турниры, высокие доходы и серьезная конкуренция.

Исторический результат Узбекистана усилил дискуссии в соседней стране, но футбольные чиновники Казахстана пока не планируют сворачивать с европейского пути.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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