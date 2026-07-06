Криштиану Роналду: «Это мой последний чемпионат мира»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года занимает особое место в его карьере.

41-летний футболист подтвердил, что этот мундиаль станет для него последним чемпионатом мира, и подчеркнул, что хочет получить максимальное удовольствие от каждого момента турнира.

«Нужно наслаждаться каждым моментом»

Для Роналду предстоящие матчи — это не просто игры плей-офф. Капитан сборной Португалии хочет прочувствовать каждый момент своего последнего шанса на чемпионате мира.

«Нужно наслаждаться каждым моментом. Да, это будет мой последний чемпионат мира. Я хочу получить максимум удовольствия от этого турнира», — приводит слова Роналду издание АС.

Португалия преодолела барьер в лице Хорватии

Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса в предыдущем раунде плей-офф обыграла Хорватию со счетом 2:1.

Эта победа обеспечила португальцам путевку в 1/8 финала ЧМ-2026.

Теперь соперник — Испания

В следующем раунде Португалия выйдет на поле против национальной сборной Испании.

Иберийское дерби имеет решающее значение не только для выхода в четвертьфинал, но и для продолжения карьеры Роналду на чемпионатах мира.

Легенда, участвовавшая в шести мундиалях

Криштиану Роналду является одним из немногих футболистов в истории, принявших участие в шести чемпионатах мира.

Этот рекорд он делит с Лионельем Месси и мексиканским вратарем Гильермо Очоа.

Теперь главная цель Роналду — как можно дольше продлить свой последний мундиаль. Однако препятствие впереди очень серьезное: Испания.