Криштиану Роналду: «Это мой последний чемпионат мира»
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года занимает особое место в его карьере.
41-летний футболист подтвердил, что этот мундиаль станет для него последним чемпионатом мира, и подчеркнул, что хочет получить максимальное удовольствие от каждого момента турнира.
«Нужно наслаждаться каждым моментом»
Для Роналду предстоящие матчи — это не просто игры плей-офф. Капитан сборной Португалии хочет прочувствовать каждый момент своего последнего шанса на чемпионате мира.
«Нужно наслаждаться каждым моментом. Да, это будет мой последний чемпионат мира. Я хочу получить максимум удовольствия от этого турнира», — приводит слова Роналду издание АС.
Португалия преодолела барьер в лице Хорватии
Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса в предыдущем раунде плей-офф обыграла Хорватию со счетом 2:1.
Эта победа обеспечила португальцам путевку в 1/8 финала ЧМ-2026.
Теперь соперник — Испания
В следующем раунде Португалия выйдет на поле против национальной сборной Испании.
Иберийское дерби имеет решающее значение не только для выхода в четвертьфинал, но и для продолжения карьеры Роналду на чемпионатах мира.
Легенда, участвовавшая в шести мундиалях
Криштиану Роналду является одним из немногих футболистов в истории, принявших участие в шести чемпионатах мира.
Этот рекорд он делит с Лионельем Месси и мексиканским вратарем Гильермо Очоа.
Теперь главная цель Роналду — как можно дольше продлить свой последний мундиаль. Однако препятствие впереди очень серьезное: Испания.
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