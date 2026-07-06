За секунды до посадки в самолет попал фейерверк

·2·Мир
За секунды до посадки в самолет попал фейерверк

В американском Чикаго сообщается о попадании фейерверка в самолет авиакомпании Delta Air Lines, готовившийся к посадке. В момент инцидента на борту находились 52 пассажира и шесть членов экипажа. Об этом сообщает BBC.

Согласно имеющимся данным, происшествие случилось вечером 4 июля во время захода на посадку рейса, следовавшего из аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте в международный аэропорт Мидуэй в Чикаго.

В заявлении авиакомпании говорится, что самолет столкнулся с фейерверком при снижении. Несмотря на это, лайнер совершил безопасную посадку и самостоятельно дорулил до терминала. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

По словам пилота, инцидент произошел на высоте примерно 61 метр.

«Мы надеемся, что то, что взорвалось внизу, было обычным пиротехническим средством, но сильный удар был отчетливо ощутим», — сказал он.

Перед инцидентом авиадиспетчеры предупреждали пилотов о том, что вблизи аэропорта проводятся фейерверки.

Позже полиция Чикаго сообщила, что в самолет попал неопознанный объект, оставивший легкие повреждения на внешней обшивке. После приземления самолет Airbus A319 прошел технический осмотр, серьезных неисправностей выявлено не было.

Данное событие совпало с днем, когда миллионы людей по всей территории США устраивали фейерверки по случаю 250-летия независимости страны.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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